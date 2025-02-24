"نتنياهو" يمثُل أمام المحكمة للمرة الـ12 على التوالي

مثّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب؛ للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، وذلك للمرة الـ12 على التوالي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "نتنياهو" مثل أمام المحكمة للمرة الـ12، بينما طالب بتقليص أيام مثوله أمامها.

واستُؤنفت محاكمة "نتنياهو" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ مثل أمام المحكمة مرتين يومي 11 و12 من كانون الأول/ ديسمبر، بينما كان مثوله الثالث في 16 من الشهر ذاته، والرابع في 18، والخامس في 23.

ومن المتوقع أن يستمر مثول "نتنياهو" أمام المحكمة حتى الانتهاء من الاستماع إلى إفادته حول التهم الموجهة إليه.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة.

وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بهذه القضايا نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول "نتنياهو" وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وتتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".