لجنة مخيم نور شمس: الاحتلال يجبر 9 آلاف شخص على النزوح القسري ويهدم المنازل

أكدت لجنة مخيم نور شمس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر نحو 9 آلاف شخص على النزوح القسري من المخيم منذ بدء العدوان على المنطقة. وأوضحت اللجنة أن عمليات الهدم والتدمير التي نفذها الاحتلال طالت أكثر من 10 منازل في المخيم، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية بشكل كامل.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الممارسات تمثل جزءًا من التصعيد المستمر ضد سكان المخيم، حيث يعاني النازحون من ظروف صعبة في ظل غياب الدعم الإنساني وعدم توفر مأوى مناسب.

واستنكرت اللجنة سياسة الاحتلال في تهجير السكان وتدمير المنازل، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تشكل خرقًا فاضحًا للقوانين الدولية، وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل العدوان المستمر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ29 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ16، وسط تعزيزات عسكرية، واستمرار عمليات مداهمة المنازل واستهداف البنية التحتية.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة طولكرم ومخيميها “طولكرم ونور شمس”، ونشرت فرق المشاة في الشوارع والحارات، في الوقت الذي واصلت مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها وتخريب وتدمير محتويات وطالت المنازل الفارغة، وتحويلها لثكنات عسكرية.