الاحتلال يخطط لتقييد أعداد المصلين في الأقصى خلال رمضان

كشفت وسائل إعلام عبرية أن أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت حكومة الاحتلال بتحديد عدد المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقاً للقناة 12 العبرية، فإن هذه التوصية جاءت بعد مشاورات أجرتها وزارة الحرب الإسرائيلية بمشاركة الشرطة والشاباك ومصلحة السجون. وبحسب التوصية الأمنية، سيتم السماح لعشرة آلاف مصلٍ فقط بأداء صلاة الجمعة في الأقصى، مما يهدد بحرمان آلاف المسلمين من حقهم في العبادة.

ومن المتوقع أن تناقش حكومة بنيامين نتنياهو قريباً هذه التوصيات لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، وسط مخاوف من تصاعد التوترات في القدس المحتلة، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية. تأتي هذه الخطوة كجزء من السياسات القمعية التي ينتهجها الاحتلال للحد من حرية العبادة في المسجد الأقصى، ما قد يؤدي إلى تفاقم الغضب الشعبي الفلسطيني.