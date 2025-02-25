قوات الاحتلال تقتحم مسجد الإمام علي والمقبرة الغربية في نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس ودهمت مسجداً ومقبرة في المنطقة الغربية من المدينة وعاثت بهما فساداً وخراباً.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اقتحموا مسجد الإمام علي وقاموا بتكسير محتوياته وتعطيل سماعاته.

تزامن ذلك مع اقتحام المقبرة الغربية في المدينة، وتنفيذ عمليات تفتيش داخلها، وفي المحال التجارية المحيطة بها.

وانتشر جنود الاحتلال على امتداد شارع المأمون والجامعة القديمة، وأبو عبيدة وشارع الجامعة، وسط عمليات عرقلة لحركة المواطنين.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال حطمت محتويات عدة محال تجارية وصادرت كاميرات المراقبة في محيط المقبرة الغربية في مدينة نابلس، كما احتجزت أحد الشبان في شارع المأمون رغم الأجواء الباردة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس، وبلدة يتما جنوباً حيث اعتقلت الشاب صالح صنوبر بعد دهم منزله.