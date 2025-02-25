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في الذكرى الـ 31 لمجزرة الحرم الإبراهيمي

حماس تؤكد استمرار المقاومة في الضفة ورفض شرعية الاحتلال

الرسالة نت -الضفة المحتلة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاحتلال الإسرائيلي لن يحصل على شرعية أو سيادة من خلال المجازر والعدوان، مشددة على استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني.

وأشارت في بيان وصل "الرسالة نت" إلى أن مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، التي ارتكبها المتطرف باروخ غولدشتاين وأسفرت عن استشهاد 29 فلسطينيًا، تظل شاهدًا على فاشية الاحتلال وجرائمه المتكررة.

كما نددت الحركة بتصعيد الاحتلال في الضفة والقدس، مؤكدة أن مخططاته التهويدية والاستيطانية لن تنجح في تغيير الواقع أو كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وأعادت التأكيد على أن جرائم الاحتلال، بما فيها العدوان المستمر على غزة والضفة، لن تُنسى أو تسقط بالتقادم، مطالبة بمحاكمة قادته أمام المحاكم الدولية.

ودعت حماس الشعب الفلسطيني إلى مواصلة الصمود والمقاومة، والتكاتف في مواجهة الاحتلال، حتى تحقيق الحقوق الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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