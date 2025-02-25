أوضاع مأساوية في جنين.. نزوح واسع وهدم منازل ومقابر وسط تدهور اقتصادي  

قال رئيس بلدية جنين السابق نضال العبيدي؛ إن 80% من سكان المخيم نزحوا عنه؛ نتيجة التدمير المتواصل والشامل الذي يتعرض له على مدار أشهر متواصلة من قوات الاحتلال.

وكشف العبيدي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، عن تعليمات (إسرائيلية) جديدة؛ تقضي بمنع السماح للمواطنين العودة للمخيم.

وأفاد بأن نسبة كبيرة من السكان اضطروا إلى هدم منازلهم جزئيًا أو كليًا وفتح ساحات وشوارع جديدة مما أدى إلى تغيير جذري في بنية المخيم كما أن العديد من المنازل أصبحت غير صالحة للسكن وسط تحذيرات بعدم العودة في الوقت الحالي ,

وأكد العبيدي أن المخيم المعروف بتاريخه النضالي وخصوصيته الوطنية يشهد محاولات لفرض واقع جديد على الأرض مشيرًا إلى أن الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات لا تزال تقدم من قبل البلدية رغم الدمار الواسع .

كما كشف عن إغلاق خمس مقابر في جنين حيث تم نبش قبور عدد من الشهداء والأسرى وهدم الأسوار المحيطة بها خاصة في الحارة الشرقية ومناطق أخرى.

وعلى الصعيد الاقتصادي وصف العبيدي الوضع بأنه كارثي حيث تعاني المدينة من ركود تجاري كامل وإغلاق شبه تام للمحال التجارية باستثناء بعض المتاجر الصغيرة في الأحياء البعيدة وأوضح أن التجار يواجهون أزمة كبيرة بسبب الشيكات المرتجعة وعجزهم عن تسديد التزاماتهم المالية ما أدى إلى شلل تام في الحركة التجارية.

أما على مستوى النزوح فقد أشار العبيدي إلى أن أكثر من 20 ألف شخص نزحوا من المخيم ومحيطه بعضهم لجأ إلى القرى والمناطق المحيطة حيث يستأجرون مساكن بشكل فردي فيما لا يزال الدعم الرسمي ضعيفًا وغير كافٍ لتلبية احتياجات النازحين من مأوى وغذاء وعلاج .

وختم العبيدي بتأكيده أن جنين تعيش أزمة إنسانية متفاقمة تتطلب تحركًا عاجلًا من المؤسسات الدولية والجهات الرسمية لإنقاذ آلاف العائلات من الوضع المأساوي الذي تعيشه.