"حماس" تحمل الاحتلال مسؤولية وفيات الأطفال بفعل البرد بغزة

حملت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن وفاة ستة أطفال حديثي الولادة في قطاع غزة، نتيجة البرد القارس وانعدام وسائل التدفئة، ووجود عدد من الأطفال في المستشفيات بحالة حرجة.

وقالت "حماس" في بيان تلقته "الرسالة نت" إن هذه الوفيات حدثت نتيجة لسياسات حكومة الاحتلال، ومنعها إدخال المساعدات الإنسانية وموادّ الإيواء لأكثر من مليوني مواطن.

كما حملت المجتمع الدوليّ مسؤولية استمرار صمته عن معالجة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة نتيجة العدوان والحصار الإسرائيلي.

وطالبت "حماس" الوسطاء بالتحرك الفوريّ لوقف انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنسانيّ المرتبط به، وضمان إدخال مستلزمات الإيواء والتدفئة والمساعدات الطبية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة، لحماية الأطفال فيه.

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلنت مصادر طبية وفاة الرضيعة شام يوسف الشنباري (60 يومًا) والتي وصلت جثة متجمّدة إلى مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوب قطاع غزة؛ جراء البرد الشديد، فيما ارتفع عدد وفيات الأطفال نتيجة البرد في مدينة غزة إلى 5.