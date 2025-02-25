أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن آخر يوم لتوزيع كيس الدقيق الطارئ والسلة الغذائية الحالية للأُسر في قطاع غزة، سيكون يوم الخميس 27 شباط/ فبراير الجاري.

وأوضحت "أونروا" في بيان لها تابعته "الرسالة نت" أنها ستُغلق دورة التوزيع الطارئة، بينما تبدأ في مطلع مارس/ أذار القادم بتوزيع الدقيق ضمن الدورة الرابعة على جميع الأسر.

وحول آلية توزيع الدورة الرابعة، أشارت "أونروا" إلى أنها ستعمد إلى التوزيع من الأُسر الأكبر حجمًا إلى الأصغر في جميع المحافظات الخمس، بحيث يتم توزيع أكياس الدقيق وفقًا لعدد أفراد الأسرة.

وبيَّنت أن الأسرة المكونة من 1 إلى 3 أفراد ستحصل على كيس دقيق واحد، أما الأسرة المكونة من 4 إلى 6 أفراد ستحصل على اثنين من أكياس الدقيق، والأسرة ذات عدد الأفراد من 7 إلى 10 ستحصل على 3 أكياس، ومن 11 فرداً فأكثر، سيحظَوا بـ4 أكياس.

ونشرت "أونروا" بعض التعليمات الهامة أبرزها تحديث البيانات عبر الرابط التالي " اضغط هنا".

ولفتت إلى أنه في حال عدم تحديث المستلم بياناته، ولم يجد المستلم اسمه في أقرب نقطة توزيع من سكنه، عليه مراجعة الموظف في نقطة أو مركز التوزيع وتسجيل الاسم للاستلام لاحقًا.

وأهابت بالمستلم إحضار الهوية الشخصية لرب الأسرة، أو أي وثائق ثبوتية بديلة في حال فقدان الهوية.

وفيما يتعلق بـ توزيع السلة الغذائية، سيتم الإعلان لاحقًا عن بدء دورة جديدة حال توفر الكميات اللازمة، وفقاً لما ذكرته "أونروا".