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مستوطنون يطعنون شابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأغوار

الرسالة نت -الضفة المحتلة

اعتدى مستوطنون متطرفون على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء رعيه لأغنامه في منطقة بزيق بالأغوار الشمالية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان تابعته "الرسالة نت" إن طواقمه في طوباس تسلمت إصابه لشاب (20 عامًا) بعد تعرضه للطعن في البطن من قبل مستوطنين، مشيرًا إلى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتعرض المواطنون لاعتداءات متواصلة ومتكررة في الأغوار الشمالية، حيث يشن المستوطنون هجماتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية تحت حماية قوات الاحتلال، بهدف التضييق على المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني بالمنطقة.

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