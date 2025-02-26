حماس تعلن التوصل لاتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

أعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الثلاثاء، التوافق على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لعملية التبادل.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي، أن الاتفاق خلال زيارة وفد الحركة إلى القاهرة حيث التقى مع المسؤولين المصريين، وجرى التباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه.

وبينت أنه جرى الاتفاق، على إطلاق سراح الأسرى الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين.

من جانبها، كشفت مصادر لشبكة قدس، أنه سيتم الإفراج يوم الخميس عن دفعة الأسرى الذي جرى تأجيلها من قبل الاحتلال السبت الماضي والتي يقدر عددها بأكثر من 600 أسير، بالإضافة لدفعة جديدة من الأسرى.

وأوضحت المصادر، أنه سيكون التبادل يوم الخميس بشكل متزامن بين الاحتلال والمقاومة، وستشرف مصر على آلية التزامن في التبادل بحيث يلتزم الاحتلال بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.