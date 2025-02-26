حماس تدين العدوان (الإسرائيلي) على سوريا وتدعو لتحرك دولي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة الهجوم الإسرائيلي على الأراضي السورية، والذي شمل توغّلًا بريًا في ريفي درعا والقنيطرة، إضافة إلى غارات جوية استهدفت جنوب دمشق. ووصفت الحركة هذا العدوان بأنه انتهاك صارخ للسيادة السورية واستمرار لسياسات التصعيد الإسرائيلي ضد الدول العربية.

ودعت حماس في بيانها الدول العربية والإسلامية، وكذلك الأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتها في مواجهة ما وصفته بـ"الجرائم الصهيونية المتصاعدة"، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف حازم لكبح الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي.

كما طالبت الحركة المجتمع الدولي بإدانة هذا الهجوم، ومحاسبة القادة الإسرائيليين باعتبارهم "مجرمي حرب"، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة.