أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بهدم 11 منزلًا في مخيم "نور شمس" للاجئين، شرقي مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تعتزم هدم هذه المنازل بحجة شق طريق يبدأ من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية، وتعود ملكية هذه المنازل لعائلات: يوسف، جبالي، مرعي، أبو شلباية، إيراني، شهاب، يونس، وغنام.

وأضافت المصادر أن الاحتلال أمهل أصحاب المنازل المستهدفة حتى صباح اليوم الأربعاء، ما بين الساعة الثامنة والحادية عشرة، لإخلائها من المستلزمات الأساسية.

ويدخل العدوان الإسرائيلي على مخيم "نور شمس" يومه الثامن عشر، حيث تنفّذ قوات الاحتلال عمليات مداهمة متكررة للمنازل بعد تفجير أبوابها، وتهجّر سكانها تحت تهديد السلاح، وتحولها إلى ثكنات عسكرية.

وتعرض المخيم لدمار واسع شمل البنية التحتية والممتلكات، بما في ذلك المنازل والمحلات التجارية التي تم هدمها أو تفجيرها أو إحراقها، مما فاقم معاناة المواطنين الذين ظلوا في منازلهم، تحت حصار مشدد ونقص حاد في المواد الأساسية، مثل الطعام والمياه والأدوية وحليب الأطفال.

وشهد المخيم خلال الأيام الماضية موجة نزوح واسعة، شملت النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، وتركزت في أحياء المسلخ، المنشية، جبلي الصالحين، والنصر، حيث تجاوز عدد النازحين 5000 شخص.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيم طولكرم للاجئين منذ أكثر من شهر.