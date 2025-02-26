مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة المركزية للرد على اتهامات الفساد الموجهة إليه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "نتنياهو" مثل أمام المحكمة في تل أبيب للمرة الـ 13 منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأضافت الصحيفة أن القضاة لم يوافقوا على طلب تأجيل جلسة المحاكمة، من أجل مشاهدة جنازة عائلة بيباس"، الذين كانوا أسرى في غزة.

ويمثل "نتنياهو" أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، لساعات 3 أيام في الأسبوع للرد على اتهامات الفساد الموجهة ضده.

ويواجه "نتنياهو" اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول "نتنياهو" وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

ويُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وتتعلق الاتهامات في "الملف 4000"، بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة "نتنياهو" في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى اليوم، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".