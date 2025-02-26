الاحتلال يشدد إجراءاته لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الأقصى في رمضان

قال ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، إن مدينة القدس تحولت لثكنة عسكرية مشددّة؛ بفعل الإجراءات الأمنية غير المسبوقة من الاحتلال قبل شهر رمضان.

وأوضح الهدمي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات تفريغ المسجد الأقصى في رمضان؛ وجعله مكشوف الظهر أمام اقتحامات المستوطنين؛ خاصة في ظل تزامن الشهر مع عيد المساخر اليهودية؛ مشيرا إلى أن تلك الأعياد أصبحت مرتبطة بطوقسها في استفزاز المسلمين.

وبين أن إجراءات المنع؛ بدأت في عزل مدن الضفة ومحاصرتها لكانتونات؛ لضمان عدم الوصول أساسا من هناك؛ إضافة لتهديد الباصات في الداخل والطلب منها بعدم نقل المصلين للأقصى.

وأوضح الهدمي أن قوات الاحتلال فرضت قيودًا صارمة على الحواجز والمعابر مما يعيق حركة المواطنين ويحول دون تمكنهم من دخول القدس بالإضافة إلى إغلاق العديد من المداخل الرئيسية للمدينة المقدسة وهو ما يزيد من عزلتها عن محيطها الفلسطيني

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين وتقويض حرية العبادة في المسجد الأقصى معتبرًا أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان

ودعا الهدمي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الإجراءات التعسفية وضمان حرية الحركة والعبادة للفلسطينيين في القدس وسائر الأراضي المحتلة