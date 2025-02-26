إعدام الأسرى الفلسطينيين: جريمة متواصلة وسط صمت دولي

في تصعيد خطير يعكس سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية عن استشهاد الأسير رأفت عدنان أبو فنونة (34 عامًا) من دير البلح داخل مستشفى سجن الرملة، بعد تعرضه للإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الوحشي.

ولم يكن استشهاده حدثًا معزولًا، بل جاء بعد يومين فقط من إعلان مكتب إعلام الأسرى استشهاد مصعب هنية (35 عامًا) في سجون الاحتلال، ليرتفع عدد الشهداء داخل المعتقلات منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2024 إلى 61 شهيدًا، ضمن سلسلة طويلة من الإعدامات الممنهجة التي تُمارَس بحق الأسرى الفلسطينيين.

إبادة داخل السجون: أرقام صادمة

بحسب إحصائيات مكتب إعلام الأسرى، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 297 شهيدًا، مع تصاعد أعداد المفقودين والمخفيين قسرًا، خاصة من أسرى غزة الذين يُحتجزون في ظروف غير معلومة. ومع تزايد أعداد الشهداء، تتكشف صورة أكثر بشاعة لسياسة الموت البطيء التي يعتمدها الاحتلال، من خلال التجويع، والحرمان من العلاج، والتعذيب الممنهج، والإعدامات المباشرة التي أصبحت أداة رئيسية في التعامل مع الأسرى.

تعذيب وإهمال طبي: أدوات الإعدام الممنهج

تؤكد شهادات الأسرى المحررين، والتقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية، أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد أساليب تعذيب وحشية بحق المعتقلين، تتراوح بين الشبح لفترات طويلة، الحرمان من النوم، الضرب المبرح، استخدام المواد الحارقة، والإيهام بالموت. ويعد الإهمال الطبي المتعمد أحد أخطر أساليب الإعدام البطيء، حيث ترفض إدارات السجون تقديم العلاج للأسرى المرضى، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية حتى الموت.

الأسير مصعب هنية، الذي استشهد رغم عدم معاناته من أي مشكلات صحية قبل الاعتقال، هو مثال صارخ على هذه السياسة. فقد تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي المستمر، في ظل أوضاع احتجاز غير إنسانية، ما أدى إلى وفاته داخل السجن، وسط صمت مطبق من المؤسسات الدولية.

تواطؤ دولي وصمت حقوقي

أمام هذه الجرائم المتواصلة، يتساءل الفلسطينيون عن الدور الغائب للمؤسسات الحقوقية الدولية، التي تكتفي بإصدار بيانات دون أي تحرك فعلي لإنقاذ الأسرى من جحيم السجون. في المقابل، أظهر المجتمع الدولي ازدواجية فاضحة في التعامل مع قضية الأسرى، حيث يتم تسليط الضوء على ظروف اعتقال الجنود الإسرائيليين الذين تم إطلاق سراحهم ضمن صفقات تبادل، بينما يُترك أكثر من 10,000 أسير فلسطيني لمصيرهم المجهول داخل زنازين الاحتلال.

ويؤكد مكتب إعلام الأسرى أن استهداف الصحافيين والأطباء والأكاديميين وغيرهم داخل المعتقلات يشير إلى نية الاحتلال المبيتة لإخفاء شهادات التعذيب والجرائم التي تُرتكب في السجون.

فقد تعرض الصحافي أحمد شقورة، الذي خرج من المعتقل مؤخرًا بعد عشرة أشهر من التعذيب، لفقدان 65 كيلوجرامًا من وزنه، ولم يتمكن من التعرف على نفسه عند خروجه.

هذه الشهادات تكشف عن حجم المأساة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون، بعيدًا عن عدسات الإعلام العالمي.

تحذيرات ودعوات للتحرك العاجل

في ظل تواصل الجرائم، دعت مؤسسات الأسرى إلى تحقيق دولي عاجل في الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وإرسال لجان تحقيق مستقلة لزيارة السجون الإسرائيلية، ورصد الانتهاكات، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

كما شددت على ضرورة تكثيف الجهود الإعلامية لكشف حجم الكارثة الإنسانية داخل السجون، وفضح السياسات الإسرائيلية التي تحاول التستر على عمليات الإعدام الجماعي للأسرى الفلسطينيين.

خطر قادم إن لم يتحرك العالم

مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الأسرى الفلسطينيين، وارتفاع عدد الشهداء داخل السجون، يواجه المجتمع الدولي اختبارًا حقيقيًا لمصداقية مؤسساته الحقوقية والقانونية.

فإما أن يكون هناك تحرك جاد لمحاسبة الاحتلال ووقف الجرائم الممنهجة، أو أن العالم سيشهد قريبًا مجازر جديدة داخل المعتقلات الإسرائيلية، في ظل الصمت الدولي الذي يغذي آلة القمع والقتل الإسرائيلية