قاسم: حماس تضع حرية الأسرى على رأس أولوياتها

أعلن الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، عن استجابة الحركة لطلب الوسطاء بشأن ترتيبات تبادل جثامين الأسرى الإسرائيليين وفق آليات جديدة تهدف لضمان التزام الاحتلال بتنفيذ العملية بالكامل.

وأشار قاسم إلى أن حماس تسعى في المقام الأول لضمان الإفراج عن أسرى الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال، مؤكدًا أن ذلك يعد أولوية في أي عملية تبادل.

وفي إطار العملية، أكد الناطق باسم حماس أنه في الساعات المقبلة سيتم الإفراج عن الدفعة السابعة من أسرى الشعب الفلسطيني، والتي تعد الأكبر حتى الآن، وذلك ضمن ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار في معركة "طوفان الأحرار".

هذه الخطوة تمثل أحد إنجازات الشعب الفلسطيني في معركته المستمرة من أجل تحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم في سجون الاحتلال.