الاحتلال يفرج عن الدفعة السابعة من الأسرى في إطار صفقة (طوفان الأحرار)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، التي تضم أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل". وتم الإفراج عن الأسرى من سجني عوفر والمسكوبية، في إطار تفاهمات تم التوصل إليها خلال مفاوضات لوقف التصعيد.

في نفس السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي تسلم جثث أربعة رهائن من الصليب الأحمر في كرم أبو سالم، بعد الاتفاق على تبادل الأسرى والجثث بين الطرفين.

من جانب آخر، حاولت قوات الاحتلال منع الأهالي من الاحتشاد أثناء استقبال الأسرى في بلدة بيتونيا قرب سجن عوفر، حيث أطلقت قنابل الغاز لتفريق الحشود. كما أعلنت طواقم الهلال الأحمر في القدس عن تسلمها الأسير المصاب كاظم زواهرة من مستشفى هداسا، تمهيدًا لنقله إلى مستشفى الحسين في بيت لحم لتلقي العلاج.

يأتي هذا الإفراج في إطار المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار"، التي تعد خطوة هامة نحو تحقيق مزيد من التفاهمات في إطار النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.