الأسير كاظم زواهرة : حرية الجسد المغيب

مع ساعات الفجر الأولى خرج كاظم زواهرة ضمن الدفعة السابعة من أسرى طوفان الحرية، لكن جسده الممدد على سرير المستشفى، الأسير في غيبوبته منذ أكثر من عام، لم يكن سوى شاهد على معركة وأسى وعذاب الأسرى، في ظل صمتٍ عالمي قاتل.

كاظم زواهرة، الأسير الذي رفضه الموت، وابتلعته الغيبوبة بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال، خرج اليوم، ولكن دون أن ينطق أو يفتح عينيه، فهو لا يزال أسيرًا لجراحه، وجسده الطريح، الذي سلمته (إسرائيل) للصليب الأحمر.

لا أحد يعرف كيف مرَّ عليه الزمن خلال عامٍ كامل، وكيف عاش في غيبوبته المظلمة داخل مستشفيات الاحتلال، فهو لا يتحدث ولا يتنفس إلا عبر جهاز تنفس صناعي، لكن قصة الأسير كاظم زواهرة ليست مجرد قصة فردية، بل هي رواية تمثل معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين سُلبت حياتهم وأصواتهم داخل الزنازين الإسرائيلية جراء الإهمال الطبي الذي كان طريقة الاحتلال للانتقام من الأسرى.

كاظم، الشاب الفلسطيني من قرية التعامرية شرق بيت لحم، كان قد عُرف كأحد منفذي عملية حاجز الزعيم في فبراير من العام الماضي، العملية التي جرت ردًا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

كان قد شارك في تلك العملية مع شقيقه محمد وزميلهما الطبيب أحمد الوحش، حيث فاجأوا جنود الاحتلال على أحد الحواجز في الضفة الغربية بل في أقوى حواجزهم الأمنية، ونجحوا في كسر ما اعتقد الاحتلال أنه "حصن لا يُخترق".

إلا أن العملية أسفرت عن إصابة كاظم بجروح بالغة الخطورة أدت إلى دخوله في غيبوبة طويلة، ولكنهم نجحوا في قتل أحد الجنود واصابة آخرين.

وكانت العيون تترقب مصيره في كل لحظة، إذ كان جسده الطريح على سرير مستشفى هداسا، شاهد على الألم الذي تكبده في معركة كان واحدا من أبطالها.

خلال عامٍ كامل، كان الاحتلال يرفض الاعتراف بحق كاظم في العلاج، ويتركه يواجه معاناته وحيدًا، داخل مستشفى "عين هداسا" الإسرائيلي.

كانت السياسة القمعية (لإسرائيل) تُصر على تركه في غيبوبته، متجاهلةً حالته الصحية الخطيرة، لتُثبت من جديد سياسة الإهمال الطبي التي تهدد حياة العديد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

اليوم، خرج كاظم من ذلك العالم المظلم، ولكن إلى أين؟ إلى الحرية، أم إلى صمتٍ أبديٍ لا يعترف به أحد؟ لا زال جسده ممددًا، والآلام تتحدث من خلاله دون أن يلفظ كلمة واحدة.

وفي مستشفى الحسين في بيت لحم حيث نققل جسد الأسير قال الطبيب المعالج واصفا خطورة حالته:" المريض تعرض لطلقة نارية في الدماغ أدى إلى تهتك شديد في الجانب الأيمن للدماغ، ويعاني من شلل رباعي، توقف القلب لدقائق بسبب النزيف، وكانت حالته حرجة ورغم ذلك نقله الاحتلال إلى الاعتقال"

يضيف الطبيب المعالج" يعاني كاظم من فشل في الكلى ونزيف في المعدة، ووضعه الآن حرج، لا يحرك إلا عينينه، هناك استجابة للألم وللكلام عن طريق إغماض العين، ولديه كثير من التقرحات في ظهره وأقدامه، وتشجنجات قوية في جسده"

يحتاج زواهرة وفقا للأطباء إلى أجهة تنفس وإعادة تأهيل ويحتاج إلى فترة علاج طويلة، فهو يتغذى عبر فتحة في المعدة، وحالته حرجة للغاية.

الأسير كاظم زواهرة اليوم هو جزء من فرحة الأسرى، ولكنه لا يزال أسيرًا للغيبوبة التي سرقت منه أيامه، ولا أحد يعرف ما إذا كانت تلك اللحظة هي بداية لصحوةٍ قد تتأخر، أم أنها مجرد تكريم لجسدٍ غارق في الألم.

والسؤال الذي يطرح نفسه في كل مرة، في أي دولة على هذه الأرض يحتجز أسير في حالة غيبوبة داخل معتقلات لعام كامل دون علاج مناسب ودون زيارة ودون أي دعم سوى في (إسرائيل) ، حيث الإنسانية ليس لها وجود ولا معنى ؟؟!!

قد لا يكون كاظم قادرًا على الرد أو حتى رؤية النور ، لكن جسده الذي خرج من بين قبضة الاحتلال، هو شهادة حية على أن الفلسطيني لن يُهزم، حتى في غيبوبته.