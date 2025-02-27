شقيق أسير إسرائيلي يعلن عن نيته رفع دعوى ضد نتنياهو يتهمه التسبب في مقتل شقيقه

في تصريح مثير للجدل، أعلن داني إلجرت، شقيق الأسير الإسرائيلي إيتسيك الذي عاد جثمانه الليلة من غزة، أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتهمة التسبب في مقتل شقيقه. وأوضح إلجرت أنه سيرفع شكوى قضائية ضد نتنياهو، مطالبًا النيابة العامة بتحديد التهمة المناسبة من بين تهم القتل الواردة في قانون العقوبات، سواء كانت عن قصد أو بالإهمال.

وفي سياق حديثه، اتهم داني إلجرت الحكومة الإسرائيلية بعدم الاهتمام بأمن الدولة خلال السنة والنصف الماضية، مشيرًا إلى أن الأهداف المعلنة في الحرب كانت بعيدة عن الواقع. وقال إن الأهداف الحقيقية وراء العمليات العسكرية كانت تتعلق بالبقاء في السلطة، وزيادة المقاعد البرلمانية، والتهرب من تشكيل لجنة تحقيق، فضلاً عن إدارة القضايا الجنائية الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي وفقًا لجدول زمني يناسبه، مؤكدًا أنه لا يوجد أي هدف آخر.

وأضاف إلجرت أن كل من تم التضحية بهم خلال هذه الفترة كان ضحية لأغراض سياسية تهدف إلى الحفاظ على سلطة نتنياهو، مشيرًا إلى أنهم حاولوا مقاومة ذلك، لكنهم لم ينجحوا في تحقيق أهدافهم.