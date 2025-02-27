ناصر الدين: عمليات الهدم بالقدس لن تزيد شعبنا إلا ثباتًا ومقاومة

أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب القدس في حركة حماس، هارون ناصر الدين، أن عمليات الهدم والاقتحامات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في مدينة القدس، تكشف عن نوايا حكومة الاحتلال في تنفيذ مخططاتها وأطماعها الخبيثة الهادفة إلى التهجير والتهويد.

وشدد ناصر الدين في تصريحاته اليوم الخميس على أن هذه المخططات ستتحطم على صخرة صمود شعبنا الفلسطيني، الذي سيواصل الثبات على أرضه وديمومة مقاومته الباسلة بكافة أشكالها. وأوضح أن المقدسيين، برغم كل التضحيات، قادرون على إفشال مخططات الاحتلال الرامية لطردهم من أراضيهم لصالح مشاريع الاستيطان.

ودعا ناصر الدين في ختام تصريحاته إلى مزيد من الحشد والرباط في المسجد الأقصى، خاصة في شهر رمضان، والتصدي بكل قوة لاقتحامات الاحتلال. كما أكد على ضرورة الانتفاض في وجه مشاريع الاحتلال التصفوية، وعدم الرضوخ لتهديداته، مع تصعيد المقاومة بكافة أشكالها في القدس المحتلة.