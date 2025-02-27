اتحاد بلديات غزة: نواجه كوارث غير مسبوقة ونناشد بتوفير الاحتياجات الأساسية فورًا

حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لأكثر من 15 شهرًا، مشيرًا إلى أن البلديات تواجه عجزًا كبيرًا في تقديم الخدمات الأساسية بسبب الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والقطاعات الخدمية والبيئية والصحية.

وأكد الاتحاد في بيان عاجل صدر اليوم، أن البلديات باتت غير قادرة على الاستجابة الفعالة لاحتياجات السكان نتيجة النقص الحاد في المعدات والإمكانات الأساسية، داعيًا إلى استجابة فورية وعاجلة لتوفير الدعم اللازم للبلديات حتى تتمكن من أداء دورها في التخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

ويعيش سكان قطاع غزة في ظل أوضاع كارثية تشمل انهيار الخدمات الأساسية، وانعدام الموارد الضرورية للحياة اليومية، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الخدمية التي باتت على شفا الانهيار الكامل.