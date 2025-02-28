قوات الاحتلال تعتقل مقاوماً بعد إصابته في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال مساء الخميس، مقاوماً بعد إصابته بالرصاص في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة خاصة إسرائيلية اعتقلت المقاوم إبراهيم الشيخ حسن، بعد إطلاق النار عليه داخل منزل حاصرته في قصرة.

تزامن ذلك مع مواجهات عنيفة اندلعت في المنطقة، حيث دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية وأطلق النار بكثافة صوب المواطنين.

يشار إلى أن الشاب إبراهيم حسن، مطارد منذ نحو سنتين وحاولت قوات الاحتلال اعتقاله عدة مرات.

وتشهد نابلس منذ عدة أيام، عدواناً من قوات الاحتلال التي اقتحمت مناطق مختلفة وخلفت شهداء ومصابين بالإضافة لاعتقال عدد من المواطنين