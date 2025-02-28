الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ33 على التوالي﻿

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ33 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ20، وسط تعزيزات عسكرية ومداهمات وحرقٍ للمنازل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دفعت الليلة بتعزيزات عسكرية إلى المدينة وباتجاه مخيمي طولكرم ونور شمس، وجابت الشوارع والحارات، وتمركزت على طول شارع نابلس الرابط بين المخيمين، وما تزال تستولي على مبانٍ سكنية في الشارع المذكور وتحولها إلى ثكنات عسكرية، وتنشر القناصة داخلها.

وما يزال الاحتلال يفرض حصارًا مطبقًا على مخيمي طولكرم ونور شمس، ويمنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وينشر فرق المشاة داخل الحارات والأزقة، وسط مداهمته للمنازل وتخريبها وتدمير محتوياتها، تزامنًا مع إطلاق قناصته للرصاص الحي بشكل كثيف في منطقة جبلي النصر والصالحين في مخيم نور شمس، وإحراقه لمنزل المواطن أحمد العبد البطة في جبل الصالحين وإلحاق أضرارٍ بالغةٍ فيه.

وخلال العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها، ألحقت قوات الاحتلال دمارًا كبيرًا وكاملًا في البنية التحتية من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، ما أدى إلى انقطاع الخدمات الأساسية عن كامل مخيمي طولكرم ونور شمس، وفاقم من معاناة المواطنين الذين ما يزالون في منازلهم.

كما خلفت الجرافات العسكرية دمارًا كبيرًا وغير مسبوق في الطرق والأحياء السكنية، إضافةً إلى تدمير الممتلكات من منازل ومحال تجارية بشكل كامل وجزئي، وآخرها هدم 26 بناية بشكل كامل في مخيم طولكرم، وإحداث أضرارٍ جسيمةٍ في المباني والمرافق المحيطة بها، وإخطار الاحتلال بنيته هدم 11 منزلًا في مخيم نور شمس خلال الأيام القادمة، بذريعة شق طرقٍ تخترق عدة حارات.

كما أدى العدوان المتواصل إلى نزوح ما يقرب من 12 ألف مواطنٍ من مخيم طولكرم، وأكثر من 5000 مواطنٍ من مخيم نور شمس، أجبرتهم قوات الاحتلال وما تزال تجبر أعدادًا أخرى على مغادرة منازلهم قسرًا وتحت تهديد السلاح، فيما استشهد 13 مواطنًا، بينهم طفل وسيدتان، إحداهما حامل في الشهر الثامن.

وتستمر مناشدات المواطنين الذين ما يزالون في منازلهم ويعيشون ظروفًا صعبةً وقاسيةً، لتأمين وصول مستلزماتهم الأساسية من طعامٍ وماءٍ وأدويةٍ وحليبِ أطفالٍ، والعمل على إصلاح شبكتي المياه والكهرباء.