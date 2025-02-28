مخيم الشاطئ يشيع 40 شهيدًا معظمهم من مقاتلي كتائب القسام

شيعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بمشاركة جماهير غفيرة من أبناء مخيم الشاطئ، يوم الجمعة، جثامين 40 شهيدًا من أبناء المخيم.

وأقيمت مراسم التشييع بعد أداء صلاة الجنازة على الشهداء في المسجد الأبيض، حيث انطلق الموكب من المخيم متجهًا إلى مقبرة الشيخ رضوان.

من بين الشهداء الذين تم تشييعهم، الذين ينتمون إلى "كتيبة الشاطئ"، كان هناك مقاتلون بارزون مثل عادل عليان، إسماعيل نوفل، إبراهيم أبو هاني، علي بلحة، سعد الله أبو العمرين، وعلي أبو برس، إلى جانب عدد من الشهداء الآخرين الذين قضوا في الهجمات الإسرائيلية.

العديد من هؤلاء الشهداء تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، بعد أن قضوا في قصف جوي متفرق أو خلال تصديهم للتوغل البري الإسرائيلي في المخيم.

وقد خلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 160 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى آلاف المفقودين، في إطار حرب إبادة استمرت لأكثر من 15 شهرًا.