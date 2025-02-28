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الأونروا: رابط التسجيل وتحديث البيانات لدى الوكالة

الرسالة نت - غزة

نشرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" رابطا لتحديث بيانات المستفيدين لديها في قطاع غزة، وذلك في إطار تسهيل مهام توزيع وتسليم المساعدات المادية والإغاثية.

وقالت الوكالة: "يسرنا أن نقدم لكم هذا النظام الإلكتروني الذي يهدف إلى تسهيل إدارة وتحديث بيانات المستفيدين، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لكم، من خلال هذا النظام، يمكنكم الوصول إلى معلوماتكم الشخصية بأمان، وتتبع الخدمات المتاحة، والمساهمة في تحسين تجربة الاستفادة من برامج الوكالة المختلفة.

وأكدت الوكالة أنها تسعى لخدمة الجمهور بشكل أفضل وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والفعالية.

أهمية التسجيل: ضمان استمرارية الحصول على المساعدات الغذائية والصحية والتعليمية.

تحديث المعلومات الشخصية بما يتوافق مع التغييرات في الوضع العائلي.

 تحسين كفاءة الخدمات وضمان توزيعها العادل للمستحقين.

تعزيز الشفافية في التعامل مع برامج الوكالة وضمان وصول المساعدات.

كيفية الدخول لتحديث البيانات: الدخول للنظام الإلكتروني.

تسجيل الدخول برقم الهوية وتاريخ الميلاد.

ادخال المعلومات الأساسية الشخصية ورقم هوية اللاجئ والعنوان الحالي. إضافة المعلومات الجديدة.

لتحديث بيانات المستفيدين وإدارة عملياتهم  أنقر هنا لتسجيل الدخول

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/301119

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