رابط تسجيل وحصر أضرار الوحدات السكنية بغزة

وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة تفتح باب تسجيل وحصر أضرار الوحدات السكنية
📢 إعلان هام لأصحاب الوحدات السكنية المتضررة في غزة 📢
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة عن فتح باب تسجيل وحصر أضرار الوحدات السكنية المتضررة، وذلك عبر رابط إلكتروني مخصص يتيح للمواطنين تقديم بياناتهم بسهولة وسرعة.
🔗 رابط التسجيل: اضغط هنا للتسجيل
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إعادة الإعمار وحصر الأضرار بدقة لضمان وصول المساعدات والإصلاحات إلى المستحقين بأسرع وقت ممكن.
المعلومات المطلوبة:
العنوان الدقيق للوحدة السكنية
مدى الضرر "جزئي أو كلي"
عدد السكان المتضررين
الوضع الحالي للوحدة السكنية
معلومات إضافية مفيدة
📌 المستهدفون بالتسجيل:
✔️ أصحاب الوحدات السكنية المتضررة جزئيًا أو كليًا.
✔️ المتضررون خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
🕒 مواعيد التسجيل: يُرجى التسجيل في أقرب وقت ممكن لضمان إدراج بياناتكم ضمن الحصر الأولي.
⚠️ تنويه: يُنصح المواطنين بتقديم بيانات دقيقة وصحيحة لضمان الاستفادة من برامج الدعم والمساعدات.
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