رابط تسجيل وحصر أضرار الوحدات السكنية بغزة

وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة تفتح باب تسجيل وحصر أضرار الوحدات السكنية

📢 إعلان هام لأصحاب الوحدات السكنية المتضررة في غزة 📢

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة عن فتح باب تسجيل وحصر أضرار الوحدات السكنية المتضررة، وذلك عبر رابط إلكتروني مخصص يتيح للمواطنين تقديم بياناتهم بسهولة وسرعة.

🔗 رابط التسجيل: اضغط هنا للتسجيل

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إعادة الإعمار وحصر الأضرار بدقة لضمان وصول المساعدات والإصلاحات إلى المستحقين بأسرع وقت ممكن.



المعلومات المطلوبة:

العنوان الدقيق للوحدة السكنية

مدى الضرر "جزئي أو كلي"

عدد السكان المتضررين

الوضع الحالي للوحدة السكنية

معلومات إضافية مفيدة



📌 المستهدفون بالتسجيل:

✔️ أصحاب الوحدات السكنية المتضررة جزئيًا أو كليًا.

✔️ المتضررون خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

🕒 مواعيد التسجيل: يُرجى التسجيل في أقرب وقت ممكن لضمان إدراج بياناتكم ضمن الحصر الأولي.

⚠️ تنويه: يُنصح المواطنين بتقديم بيانات دقيقة وصحيحة لضمان الاستفادة من برامج الدعم والمساعدات.

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