رابط تسجيل وتحديث بيانات المواطنين لدى التنمية بغزة

وزارة التنمية الاجتماعية تطلق رابطًا لتسجيل وتحديث بيانات النازحين في غزة
📢 إعلان هام للنازحين والمقيمين في قطاع غزة 📢
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن إطلاق رابط إلكتروني مخصص لتسجيل وتحديث بيانات النازحين والمقيمين في جميع محافظات القطاع، وذلك بهدف تسهيل تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية للفئات المتضررة.
🔗 رابط التسجيل والتحديث: اضغط هنا للتسجيل
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم والمساعدات إلى المستحقين، من خلال تحديث البيانات بشكل دقيق ومنظم.
📌 الفئات المستهدفة:
✔️ النازحون جراء الأحداث الأخيرة.
✔️ المقيمون الذين تأثرت أوضاعهم المعيشية ويحتاجون إلى دعم.
🕒 مواعيد التسجيل: يُنصح المواطنين بالإسراع في إدخال وتحديث بياناتهم لضمان شمولهم ضمن قوائم المستفيدين.
⚠️ تنويه: يُرجى التأكد من صحة البيانات المدخلة لتجنب أي تأخير في الاستفادة من الخدمات والمساعدات المقدمة.
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