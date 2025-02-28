رابط تسجيل وتحديث بيانات المواطنين لدى التنمية بغزة

وزارة التنمية الاجتماعية تطلق رابطًا لتسجيل وتحديث بيانات النازحين في غزة

📢 إعلان هام للنازحين والمقيمين في قطاع غزة 📢

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن إطلاق رابط إلكتروني مخصص لتسجيل وتحديث بيانات النازحين والمقيمين في جميع محافظات القطاع، وذلك بهدف تسهيل تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية للفئات المتضررة.

🔗 رابط التسجيل والتحديث: اضغط هنا للتسجيل

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم والمساعدات إلى المستحقين، من خلال تحديث البيانات بشكل دقيق ومنظم.

📌 الفئات المستهدفة:

✔️ النازحون جراء الأحداث الأخيرة.

✔️ المقيمون الذين تأثرت أوضاعهم المعيشية ويحتاجون إلى دعم.

🕒 مواعيد التسجيل: يُنصح المواطنين بالإسراع في إدخال وتحديث بياناتهم لضمان شمولهم ضمن قوائم المستفيدين.

⚠️ تنويه: يُرجى التأكد من صحة البيانات المدخلة لتجنب أي تأخير في الاستفادة من الخدمات والمساعدات المقدمة.

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