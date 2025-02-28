فروانة للرسالة: لا يوجد حاليًا أي أسيرة فلسطينية أو طفل من قطاع غزة في سجون الاحتلال

أكد جمال فروانة، رئيس منظمة أنصار الأسرى وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، في تصريح خاص للرسالة، أن المقاومة الفلسطينية نجحت في إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات والأطفال من قطاع غزة في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

وأوضح فروانة أن هذه الخطوة أسفرت عن تحرير 1700 أسير من ذوي الأحكام المرتفعة، بينهم 250 أسيرًا محكومين بالمؤبدات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شهدت الإفراج عن 50% من الأسرى ذوي الأحكام العالية.

وأشار إلى أنه لا يوجد حاليًا أي أسيرة فلسطينية من قطاع غزة في سجون الاحتلال، وأن المرحلة الثانية من الصفقة ستكون حاسمة في تحرير جميع الأطفال والنساء من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن ما تحقق في المرحلة الأولى يعد مشهدًا تاريخيًا استثنائيًا ومعجزة وطنية في نضال الأسرى.

وأضاف فروانة أن ما تحقق حتى الآن في قضية الأسرى يعد إنجازًا كبيرًا، وهو ثمرة تضحيات المقاومة الفلسطينية التي استطاعت فرض واقع جديد على الاحتلال.