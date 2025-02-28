شديد يدعو لشد الرحال إلى الأقصى خلال شهر رمضان المبارك لمواجهة إجراءات الاحتلال

دعا القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد إلى ضرورة تعزيز الوجود في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على أهمية كسر قيود الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته العسكرية في مدينة القدس.

وفي تصريحاته، شدد شديد على ضرورة تكثيف الوجود والرباط في الأقصى طوال الشهر الفضيل، قائلاً: "يجب أن نواصل الزحف إلى الأقصى في كل يوم من أيام رمضان، وأن نواجه جميع القيود التي يفرضها الاحتلال بكل قوة". وأكد على أن مواجهة هذه القيود تكمن في التمسك بالحق التاريخي والديني للمسلمين في المسجد الأقصى.

وأضاف أن فرصة شهر رمضان يجب أن تُستغل من أجل حماية الأقصى بالحشود الكبيرة من المصلين والمرابطين، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق جميع من يستطيع الوصول إلى المسجد من أهالي القدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية.

واعتبر شديد أن محاولات الاحتلال لفرض عراقيل ومخططاته الاستيطانية لن تنجح في إفراغ المسجد الأقصى من الفلسطينيين، بل ستزيد من عزيمة المقدسيين في الدفاع عن مسجدهم وحمايته من محاولات التهويد المستمرة.