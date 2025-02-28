10 حبات فاصوليا في اليوم طعام الأسرى بسجون الاحتلال

أطال ثلاثة أشقاء النظر في صورة كبيرة يحملونها لشقيقهم الأسير. في تلك الصورة، يظهر شاب بقامة فارعة وجسد ممتلئ، بينما يقف خلف زجاج الباص شاب بملامح باهتة ووجه شاحب، هزيل الجسد وضعيف البنية.

أجهش أشقاء الأسير المحرر يوسف جمعة من مدينة رفح بالبكاء من هول الصدمة، إذ لم يتعرفوا على شقيقهم، الذي تبدّلت ملامحه للوهلة الأولى.

وكما هو الحال مع باقي الأسرى، خرج يوسف من سجون الموت وقد تغيّرت ملامحه نتيجة حرب التجويع والتعذيب التي ينتهجها الاحتلال ضد الأسرى في السجون.

وصل إلى قطاع غزة، فجر الخميس، 456 أسيرًا فلسطينيًا محررًا ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل بين حركة "حماس" وإسرائيل، والتي أفرج بموجبها عن 602 أسير، بعد مماطلة تل أبيب في الإفراج عنهم منذ السبت الماضي.

تحدّث الأسرى عن جرائم الاحتلال في السجون، وأبرزها سياسة التجويع، التي غيّرت ملامحهم جميعًا.

وصرخ أحد الأسرى لحظة الإفراج عنه: "عذّبونا وجوّعونا... إياكم أن تتركوا الأسرى، كلهم في خطر!"

وفي رسالة تلقتها زوجة أسير من مدينة غزة عبر أحد المحامين الذين سُمح لهم بزيارته إلى جانب عدد من الأسرى، قال فيها إن ظروفهم المعيشية قاسية للغاية، وإن الاحتلال يعتمد سياسة التجويع في جميع السجون، إلا أن أسرى غزة تُمارَس ضدهم جرائم أبشع.

وأوضح الأسير أن الطعام المقدم له ولزملائه يوميًا لا يتعدى عشر حبات فاصوليا وملعقتين من الأرز فقط.

وأضاف أن الأسرى لا يحصلون على أي مشروبات ساخنة أو أي نوع من الفواكه والخضار، وأن الطعام الذي يُقدَّم لغرفة تضم 12 أسيرًا لا يكفي حتى لأسير واحد.

وأشار إلى أنه خلال النهار، تُعصَّب أعين الأسرى، وتُقيَّد أيديهم، مع منعهم من الحركة أو الكلام، بينما يُسمح لهم بدخول الحمّام مرة واحدة فقط يوميًا عند المغرب. كما يتعرض الأسرى للتعذيب ثلاث مرات أسبوعيًا دون توجيه أي تهمة.

تفسّر صرخات الأسرى وشهاداتهم حالة الهزال والضعف التي تسيطر على كل من أُفرج عنهم من سجون الاحتلال.

وكان الوزير المتطرف السابق إيتمار بن غفير قد تفاخر بإقراره سياسة التجويع، عبر تقليص وجبات الطعام المقدمة للأسرى الفلسطينيين منذ بداية الحرب على قطاع غزة، كإجراء عقابي وانتقامي.

وقد تركت هذه السياسة أثرًا واضحًا على الأسرى، حيث فقدوا أوزانهم بشكل كبير، وبدت عليهم علامات الضعف العام، وهو ما يظهر جليًا على وجوه المحررين.

تكشف المقارنة بين الحالة الجسدية للأسرى الفلسطينيين قبل الاعتقال وبعد إطلاق سراحهم فقدانهم لعشرات الكيلوغرامات خلال فترة احتجازهم، مما يبرز حجم الجريمة التي يتعرضون لها.

وفي هذا السياق، صرّح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن التدهور الحاد في الحالة الصحية والجسدية للأسرى الفلسطينيين، الذين أُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل، يعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والتجويع المتعمد، واصفًا ظروف الاحتجاز في سجون الاحتلال بأنها "قبور للأحياء".

وثّق المرصد شهادات عدد من المفرج عنهم، الذين أجمعوا على أن الاحتلال ينتهك حقوق الأسرى بشكل صارخ، في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

وأشار إلى أن بعض الأسرى الذين أُفرج عنهم احتاجوا إلى نقلهم فورًا إلى المستشفيات لإجراء فحوصات طبية عاجلة، فيما بدا عدد منهم غير قادر على التعرف على الأشخاص الذين كانوا في استقبالهم لحظة الإفراج عنهم، بسبب التنكيل والإذلال والتجويع والتعذيب المنهجي الذي تعرضوا له، بمن فيهم أولئك الذين كانوا محتجزين قبل السابع من أكتوبر 2023.

وفي السياق ذاته، تحدثت الأمم المتحدة في بيان لها عن الانتهاكات الإسرائيلية واسعة النطاق والمنهجية بحق الأسرى الفلسطينيين على مدى عقود، مشيرة إلى أن غياب أي قيود على ممارسات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 قد يصل إلى جريمة ضد الإنسانية يمكن منعها.

وأوضحت الأمم المتحدة، نقلًا عن خبراء أمميين مستقلين تلقوا تقارير موثّقة، أن الاحتلال يمارس انتهاكات لاإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، من بينها:

احتجازهم في سجون أشبه بالأقفاص.

تقييدهم إلى أسرّة وهم معصوبو الأعين وعراة، وإجبارهم على ارتداء الحفاضات.

تعمّد حرمانهم من الرعاية الصحية الكافية، والغذاء، والماء، والنوم.



هذه الشهادات والتقارير تكشف عن جريمة مستمرة ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل صمت دولي وتجاهل للانتهاكات الجسيمة التي تُمارَس ضدهم يوميًا