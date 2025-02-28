المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية تعلن يوم السبت غرة شهر رمضان المبارك

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن يوم السبت الموافق 1 مارس 2025م، سيكون غرة شهر رمضان المبارك، وذلك بعد رصد هلال الشهر الفضيل. جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الملكي الذي أفاد بأن المحكمة العليا قد قررت أن السبت هو أول أيام رمضان لعام 1446هـ.

من جهة أخرى، أوضح مركز الفلك الدولي، الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً له، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن رؤية هلال رمضان يوم الجمعة 28 فبراير ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب في مناطق غرب آسيا، معظم أفريقيا، وجنوب أوروبا، كما يمكن رؤيته بالعين المجردة في أجزاء واسعة من القارتين الأميركيتين.

وأشار المركز إلى أنه وبناءً على إمكانية رؤية الهلال في العديد من مناطق العالم الإسلامي يوم الجمعة، وبالنظر إلى وقوع الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في كافة أنحاء العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تعلن معظم الدول الإسلامية عن بداية شهر رمضان يوم السبت 1 مارس.