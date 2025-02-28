غزة أجمل برمضان..مبادرة لإزالة الركام من الطرقات

في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، أطلقت البلديات بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ووجهاء الأحياء والمخاتير مبادرة “غزة أجمل برمضان”، والتي هدفت إلى إزالة الركام من الشوارع الرئيسية للمدن، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.
تولت كل بلدية إزالة الركام من شارع رئيسي في محافظتها، حيث كانت بعض الشوارع قد تعرضت لأضرار جسيمة بسبب العدوان الإسرائيلي. وصرح نبيل الصالحي رئيس بلدية النصيرات بأن أكثر الشوارع تضررًا كان شارع عمر بن الخطاب، نظرًا لقربه من المناطق التي توغل بها الاحتلال الإسرائيلي، مما خلف دمارًا واسعًا. وقد ساهمت هذه المبادرة في فتح الطرقات وتنظيفها لتسهيل حركة المواطنين.
لم تقتصر المشاركة على الجهات الرسمية، بل كان للأهالي، وخصوصًا الأطفال، دور في إعادة إعمار مدينتهم، حيث قال الطفل عبد الرحيم حمد:“نحن جئنا هنا لنعمر غزة، ولتصبح أجمل بقدوم شهر رمضان.”
كما أثنى المخاتير ووجهاء الأحياء على جهود البلديات، وأعرب نبيل أشاح، رئيس لجان أحياء النصيرات، عن شكره للبلدية على جهودها، مشيدًا بإضاءة شارع السوق الرئيسي بعد 15 شهراً من الانقطاع بسبب العدوان على على غزة ، بالإضافة إلى حملة تنظيف شارع الرشيد على ساحل النصيرات، الذي ساهم في تسهيل حركة التنقل من وإلى شمال القطاع.
رغم الجهود المحلية، لا تزال هناك حاجة ماسة إلى معدات ثقيلة لإزالة الركام من باقي الطرقات، مما دفع مدير البلدية إلى مناشدة المجتمع الدولي بضرورة إدخال المعدات الثقيلة لمواصلة أعمال الإعمار وإعادة فتح الشوارع المغلقة.
تبرز مبادرة “غزة أجمل برمضان” كدليل على إصرار أهل غزة على صنع الجمال رغم التحديات، حيث يسعون، بأقل الإمكانيات، إلى إعادة الحياة إلى مدينتهم، والاستعداد لشهر رمضان في بيئة أكثر نظافة وأمانًا