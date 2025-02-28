غزة أجمل برمضان..مبادرة لإزالة الركام من الطرقات

في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، أطلقت البلديات بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ووجهاء الأحياء والمخاتير مبادرة “غزة أجمل برمضان”، والتي هدفت إلى إزالة الركام من الشوارع الرئيسية للمدن، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

تولت كل بلدية إزالة الركام من شارع رئيسي في محافظتها، حيث كانت بعض الشوارع قد تعرضت لأضرار جسيمة بسبب العدوان الإسرائيلي. وصرح نبيل الصالحي رئيس بلدية النصيرات بأن أكثر الشوارع تضررًا كان شارع عمر بن الخطاب، نظرًا لقربه من المناطق التي توغل بها الاحتلال الإسرائيلي، مما خلف دمارًا واسعًا. وقد ساهمت هذه المبادرة في فتح الطرقات وتنظيفها لتسهيل حركة المواطنين.

لم تقتصر المشاركة على الجهات الرسمية، بل كان للأهالي، وخصوصًا الأطفال، دور في إعادة إعمار مدينتهم، حيث قال الطفل عبد الرحيم حمد:“نحن جئنا هنا لنعمر غزة، ولتصبح أجمل بقدوم شهر رمضان.”

كما أثنى المخاتير ووجهاء الأحياء على جهود البلديات، وأعرب نبيل أشاح، رئيس لجان أحياء النصيرات، عن شكره للبلدية على جهودها، مشيدًا بإضاءة شارع السوق الرئيسي بعد 15 شهراً من الانقطاع بسبب العدوان على على غزة ، بالإضافة إلى حملة تنظيف شارع الرشيد على ساحل النصيرات، الذي ساهم في تسهيل حركة التنقل من وإلى شمال القطاع.

رغم الجهود المحلية، لا تزال هناك حاجة ماسة إلى معدات ثقيلة لإزالة الركام من باقي الطرقات، مما دفع مدير البلدية إلى مناشدة المجتمع الدولي بضرورة إدخال المعدات الثقيلة لمواصلة أعمال الإعمار وإعادة فتح الشوارع المغلقة.

تبرز مبادرة “غزة أجمل برمضان” كدليل على إصرار أهل غزة على صنع الجمال رغم التحديات، حيث يسعون، بأقل الإمكانيات، إلى إعادة الحياة إلى مدينتهم، والاستعداد لشهر رمضان في بيئة أكثر نظافة وأمانًا