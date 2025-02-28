وزارة الداخلية والأمن الوطني تعلن عن إجراءاتها بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك

باركت وزارة الداخلية والأمن الوطني لأهالي قطاع غزة بشكل خاصوللشعب الفلسطيني عامة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدة على أهمية التكاتف والتراحم بين أبناء الشعب الفلسطيني في هذا الشهر الفضيل، لتجاوز الظروف العصيبة التي خلفتها الحرب الظالمة على غزة.

وفي بيان صادر عنها، أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن أجهزتها الشرطية والأمنية، رغم التحديات الصعبة، تبذل قصارى جهدها لدعم المواطنين ومساعدتهم في التكيف مع الظروف الراهنة، ولتنظيم سير الحياة اليومية خلال شهر رمضان.

وشددت الوزارة على ضرورة تعاون المواطنين مع الإجراءات التي تفرضها الأجهزة الأمنية، حيث من شأن هذا التعاون خلق أجواء أفضل خلال الشهر الكريم، والمساعدة في معالجة الظواهر السلبية والمشكلات التي نشأت نتيجة الحرب المستمرة.

وأعلنت الوزارة عن تكثيف الشرطة لإجراءاتها الأمنية في تنظيم الأسواق، فتح الشوارع، وتخفيف الازدحامات في المناطق المختلفة. كما أكدت أنها ستواصل بذل كافة الجهود لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم.

وفي ختام البيان، توجهت وزارة الداخلية بالأماني الخالصة للرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والحرية للأسرى.