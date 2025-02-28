الأسير المحرر رامي أبو زبيدة يتحدث عن 120 يومًا في الجحيم 

من بين ظلمات الزنازين وبرودة المعتقلات الصهيونية، خرج الأسير الفلسطيني رامي أبو زبيدة حاملًا حكاية تعكس حجم الإجرام الذي مارسه الاحتلال بحقه خلال فترة اعتقاله التي امتدت من 3 مارس 2024 حتى يوم ميلاده الجديد في 27 فبراير 2025.
120 يومًا في العتمة
وصف الأسير أبو زبيدة عبر صفحته على فيس بوك كيف كانت أيام الاعتقال التي لم تكن أيّاما عادية؛ فمع بداية الأسر، قضى رامي 120 يومًا مكبّل اليدين ومعصوب العينين، فاقدًا لأبسط حقوق الإنسان. وجد نفسه في دائرة لا تتجاوز مترًا واحدًا داخل معتقل باركسات (سدي تيمان)، مجبرًا على الجلوس بوضعية الركوع على الركبتين لمدة تتجاوز 18 ساعة يوميًا. حرّم عليه الاحتلال كل شيء؛ من الحركة، إلى الصلاة، إلى حتى تحريك الشفاه لذكر الله. كل محاولة بسيطة للتعبير كانت تُقابل بعقاب وحشي، لتُمحى الإنسانية من معادلة السجان.
أهوال التعذيب
ويصف أبو زبيدة كيف تعرض على مدار فترة اعتقاله لأكثر من 30 عملية تعذيب جسدي وحشي، شملت الضرب المبرح في أنحاء جسده، مع التركيز على الصدر والوجه والأماكن الحساسة، وضغط الأصفاد الحديدية على اليدين والقدمين حتى تسببت بجروح غائرة وصلت إلى العظام دون أي علاج.
كما كان ينام مكبّلًا على بطنه مع تعريضه لهجمات الكلاب البوليسية التي نهشته وتبولت عليه، وكان يشبح على جدار المعسكر لساعات طويلة في أوضاع مؤلمة. ووصف كيف كان يستخدم السجان الصعق بالكهرباء في الوجه والرقبة واليدين، حتى أصبحت آثار الصعق تلازمه.
لم يكن التعذيب جسديًا فحسب؛ بل امتدّ ليشمل التعذيب النفسي أيضًا. كان الإذلال والإهانة جزءًا من حياتهم اليومية. حتى لحظة "الراحة" كانت في غرفة معروفة باسم غرفة الديسكو، حيث كان يُحبس داخلها ويُجبر على سماع أصوات صاخبة تشلّ تفكيره طوال أسبوع كامل.
جوع ومعاناة
بدأ رامي اعتقاله بوزن 95 كيلوغرامًا، ولكنه خرج منه بجسد نحيل لا يتجاوز 55 كيلوغرامًا. السبب؟ الاعتماد على كميات طعام لا تكفي لإبقاء الجسد على قيد الحياة، مع تقديم طعام فاسد يفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية.
رغم كل هذه المعاناة، خرج رامي شامخًا مرفوع الرأس، ليحكي قصته التي تُجسّد صمود الأسرى الفلسطينيين أمام أعتى أساليب الإجرام الصهيوني، ولم ينسى أن يوجه تحية إجلال للمقاومة الفلسطينية ورجالها الذين وقفوا شامخين في هذه المعركة ضد الاحتلال.
رامي أبو زبيدة، باحث في الشؤون العسكرية والأمنية، هو رمز حيّ للنصر على الألم، وصوتٌ يكشف للعالم الوجه الحقيقي للاحتلال .