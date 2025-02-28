الأسير المحرر رامي أبو زبيدة يتحدث عن 120 يومًا في الجحيم 

من بين ظلمات الزنازين وبرودة المعتقلات الصهيونية، خرج الأسير الفلسطيني رامي أبو زبيدة حاملًا حكاية تعكس حجم الإجرام الذي مارسه الاحتلال بحقه خلال فترة اعتقاله التي امتدت من 3 مارس 2024 حتى يوم ميلاده الجديد في 27 فبراير 2025.

120 يومًا في العتمة

وصف الأسير أبو زبيدة عبر صفحته على فيس بوك كيف كانت أيام الاعتقال التي لم تكن أيّاما عادية؛ فمع بداية الأسر، قضى رامي 120 يومًا مكبّل اليدين ومعصوب العينين، فاقدًا لأبسط حقوق الإنسان. وجد نفسه في دائرة لا تتجاوز مترًا واحدًا داخل معتقل باركسات (سدي تيمان)، مجبرًا على الجلوس بوضعية الركوع على الركبتين لمدة تتجاوز 18 ساعة يوميًا. حرّم عليه الاحتلال كل شيء؛ من الحركة، إلى الصلاة، إلى حتى تحريك الشفاه لذكر الله. كل محاولة بسيطة للتعبير كانت تُقابل بعقاب وحشي، لتُمحى الإنسانية من معادلة السجان.

أهوال التعذيب

ويصف أبو زبيدة كيف تعرض على مدار فترة اعتقاله لأكثر من 30 عملية تعذيب جسدي وحشي، شملت الضرب المبرح في أنحاء جسده، مع التركيز على الصدر والوجه والأماكن الحساسة، وضغط الأصفاد الحديدية على اليدين والقدمين حتى تسببت بجروح غائرة وصلت إلى العظام دون أي علاج.

كما كان ينام مكبّلًا على بطنه مع تعريضه لهجمات الكلاب البوليسية التي نهشته وتبولت عليه، وكان يشبح على جدار المعسكر لساعات طويلة في أوضاع مؤلمة. ووصف كيف كان يستخدم السجان الصعق بالكهرباء في الوجه والرقبة واليدين، حتى أصبحت آثار الصعق تلازمه.

لم يكن التعذيب جسديًا فحسب؛ بل امتدّ ليشمل التعذيب النفسي أيضًا. كان الإذلال والإهانة جزءًا من حياتهم اليومية. حتى لحظة "الراحة" كانت في غرفة معروفة باسم غرفة الديسكو، حيث كان يُحبس داخلها ويُجبر على سماع أصوات صاخبة تشلّ تفكيره طوال أسبوع كامل.

جوع ومعاناة

بدأ رامي اعتقاله بوزن 95 كيلوغرامًا، ولكنه خرج منه بجسد نحيل لا يتجاوز 55 كيلوغرامًا. السبب؟ الاعتماد على كميات طعام لا تكفي لإبقاء الجسد على قيد الحياة، مع تقديم طعام فاسد يفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية.

رغم كل هذه المعاناة، خرج رامي شامخًا مرفوع الرأس، ليحكي قصته التي تُجسّد صمود الأسرى الفلسطينيين أمام أعتى أساليب الإجرام الصهيوني، ولم ينسى أن يوجه تحية إجلال للمقاومة الفلسطينية ورجالها الذين وقفوا شامخين في هذه المعركة ضد الاحتلال.

رامي أبو زبيدة، باحث في الشؤون العسكرية والأمنية، هو رمز حيّ للنصر على الألم، وصوتٌ يكشف للعالم الوجه الحقيقي للاحتلال .