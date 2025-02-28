بلدية بني سهيلا تنفّذ حملة «غزة أجمل في رمضان»

في إطار جهودها المستمرة لتحسين البيئة والحفاظ على جمالية المدينة، نفذت بلدية بني سهيلا صباح اليوم حملة تنظيف موسعة بعنوان "غزة أجمل في رمضان"، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي ومجلس الخدمات المشتركة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتعاون مع اللجان المحلية والمؤسسات الشريكة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.
وتهدف الحملة إلى تنظيف الأحياء السكنية من النفايات المتراكمة، ورفع الركام الناتج عن العدوان الأخير، بالإضافة إلى كنس الشوارع والاهتمام بالمرافق العامة، حيث تم إزالة المخلفات والركام من الطرقات والمناطق الحيوية لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، كما تم التركيز على تعزيز الوعي البيئي في صفوف السكان من خلال إشراكهم في هذه الحملة.
بدوره قال رئيس بلدية بني سهيلا م.حمدان رضوان: إن حملة "غزة أجمل في رمضان" هي جزء من استراتيجيتنا المستمرة لتحسين بيئة المدينة وجعلها أكثر جمالًا وراحة للمواطنين، حيث نسعى من خلال هذه الحملة إلى التخفيف من آثار العدوان وتنظيف الأحياء من النفايات التي تؤثر على صحة المواطنين.
وأعرب م.حمدان عن أمله في أن تكون هذه الحملة بداية لثقافة بيئية شاملة يستمر الجميع في تبنيها، سواء في رمضان أو في أي وقت آخر، مؤكدًا على ضرورة التعاون مع جميع الجهات المعنية والمجتمع المحلي لتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع.
وقدّم رئيس البلدية بالغ شكره للمؤسسات الشريكة التي ساهمت في إنجاح الحملة، وهي فريق عونًا، وجمعية النجاة الخيرية، وجمعية ابن القيم، مشيدًا بدور هذه المؤسسات الكبير في تحقيق أهداف الحملة وتنفيذها على أكمل وجه، مما يعكس روح العمل الجماعي والمساهمة المجتمعية في تحسين بيئة المدينة.