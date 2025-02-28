بلدية بني سهيلا تنفّذ حملة «غزة أجمل في رمضان»

في إطار جهودها المستمرة لتحسين البيئة والحفاظ على جمالية المدينة، نفذت بلدية بني سهيلا صباح اليوم حملة تنظيف موسعة بعنوان "غزة أجمل في رمضان"، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي ومجلس الخدمات المشتركة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتعاون مع اللجان المحلية والمؤسسات الشريكة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتهدف الحملة إلى تنظيف الأحياء السكنية من النفايات المتراكمة، ورفع الركام الناتج عن العدوان الأخير، بالإضافة إلى كنس الشوارع والاهتمام بالمرافق العامة، حيث تم إزالة المخلفات والركام من الطرقات والمناطق الحيوية لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، كما تم التركيز على تعزيز الوعي البيئي في صفوف السكان من خلال إشراكهم في هذه الحملة.

بدوره قال رئيس بلدية بني سهيلا م.حمدان رضوان: إن حملة "غزة أجمل في رمضان" هي جزء من استراتيجيتنا المستمرة لتحسين بيئة المدينة وجعلها أكثر جمالًا وراحة للمواطنين، حيث نسعى من خلال هذه الحملة إلى التخفيف من آثار العدوان وتنظيف الأحياء من النفايات التي تؤثر على صحة المواطنين.

وأعرب م.حمدان عن أمله في أن تكون هذه الحملة بداية لثقافة بيئية شاملة يستمر الجميع في تبنيها، سواء في رمضان أو في أي وقت آخر، مؤكدًا على ضرورة التعاون مع جميع الجهات المعنية والمجتمع المحلي لتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع.

وقدّم رئيس البلدية بالغ شكره للمؤسسات الشريكة التي ساهمت في إنجاح الحملة، وهي فريق عونًا، وجمعية النجاة الخيرية، وجمعية ابن القيم، مشيدًا بدور هذه المؤسسات الكبير في تحقيق أهداف الحملة وتنفيذها على أكمل وجه، مما يعكس روح العمل الجماعي والمساهمة المجتمعية في تحسين بيئة المدينة.