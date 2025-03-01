حماس: مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ والاحتلال يتهرب

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، أنه لا توجد الآن أي مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وحمل قاسم، في حديث متلفز، السبت، الاحتلال مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية، مشيرًا أن الاحتلال يريد استعادة أسراه، مع إمكانية استئناف العدوان على القطاع.

وعبر قاسم عن رفض حركته تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، بالصيغة التي يطرحها الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن الاحتلال يتهرب من الالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة، ويحاول إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق.

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، أن الحركة لا تعتبر مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق قد بدأت حتى الآن، مؤكدًا أن تعطيل الاحتلال لهذه المرحلة لا يسمح بتمديد المرحلة الأولى.

وأوضح "النونو" في تصريحاتٍ مُتلفزة تابعتها "الرسالة نت"، أن حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا أن المسؤولية الآن تقع على الوسطاء لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنوده.

وشدد "النونو"، على التزام حماس بالاتفاق بكافة تفاصيله وبنوده ومراحله، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على الوسطاء والأطراف الدولية لإلزام الاحتلال بتطبيق بنود الاتفاق وعدم العودة للعدوان ضد الشعب الفلسطيني.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أكدت، الجمعة، التزامها الكامل بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بجميع مراحله، وذلك مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

وطالبت "حماس" في تصريحٍ مقتضب تلقت "الرسالة نت" نسخةً عنه، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للالتزام الكامل بالاتفاق، والدخول الفوري في المرحلة الثانية دون مماطلة أو مراوغة.

والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم تبدأ رسميا بعد، وأن هناك جهودا تبذل لبدئها.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على بدء التفاوض على المرحلة الثانية بعد مرور 16 يوما على سريان المرحلة الأولى، أي في الثالث من فبراير/شباط الجاري (وهو ما لم يحدث بسبب الاحتلال).

وأجّل نتنياهو إرسال وفده التفاوضي للدوحة بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرابع من فبراير الجاري، وبعث وفدا فنيا غير مخول بالتفاوض حول المرحلة الثانية من الاتفاق.