33 مريضاً وجريحاً ومرافقيهم يغادرون غزة للعلاج

غادرت مجموعة من المرضى والجرحى صباح اليوم السبت، قطاع غزة، ضمن الدفعة التاسعة والعشرون من إجلاء الجرحى عبر معبر رفح البري؛ للعلاج في الخارج.

وأفادت مصادر طبية أن 33 جريحا ومريضا غادروا القطاع عبر معبر رفح البري، يرافقهم 55 من ذويهم للعلاج في الخارج.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يُماطل في تنفيذ تطبيق البروتوكولات الإنسانية الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويتعمد الاحتلال تأخير إرسال كشوفات الموافقة لعرقلة عمليات إجلاء المرضى والجرحى لمتابعة علاجهم في الخارج، بينما لم يسمح للعدد المطلوب والكافي بالسفر حتى اللحظة.

وتنتظر قرابة 30 ألف حالة مرضية في قطاع غزة دورها في السفر لتلقي العلاج في الخارج، فيما يحتاج نصف مليون إنسان مصاب عمليات جراحية عاجلة؛ وذلك وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية داخل القطاع.

وبمماطلة سلطات الاحتلال في سفر الحالات المرضية وجرحى الحرب على غزة، وتقليص أعداد الخارجين لتلقي العلاج؛ فإن هذا ينذر بزيادة أعداد الوفيات والشهداء ممن هُم في حالة الخطر وعلى بند الانتظار.