"لازاريني": أونروا هي العامود الفقري للمساعدات بغزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن الوكالة هي العامود الفقري لعمليات المساعدة في قطاع غزة.

وأكد "لازاريني" في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت"، أن التخلص من "أونروا" سيفاقم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أشار "لازاريني" إلى أن الوكالة تواصل العمل لتوفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشدد أنه لن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين كقضية سياسية بالتخلص من "أونروا"، مضيفاً "بل ربما تتعقد المشكلة".

وكانت قد قدمت دولة قطر، مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أكدت فيها وجوب التزام "إسرائيل" بالسماح للأمم المتحدة خاصة "أونروا" والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في الأراضي الفلسطينية.

وشددت قطر على ضرورة إلغاء تنفيذ القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلية في 28 كانون الأول/ أكتوبر 2024، والذي يحظر أنشطة "أونروا" في القدس.