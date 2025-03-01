التنمية الاجتماعية: 50 ألف أسرة استفادت من الدعم بخانيونس

أعلنت مديرية خان يونس بوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أن عدد الأسر التي استفادت من خدمات الوزارة بلغت 50 ألف أسرة.

وقالت "التنمية الاجتماعية"، في بيان لها، اليوم السبت، وصل "الرسالة نت" نسخة منه، أنها صرفت الدفعة العاشرة من المساعدات الغذائية لأهالي محافظة خانيونس، حيث شملت عملية التوزيع منطقة القرارة ومعسكر خانيونس والمواصي الشمالية ومعن والمنطقة الشرقية والبلد .

ودعت الوزارة المواطنين الذين لم يحدثوا بياناتهم على الرابط الإلكتروني بتحديث بياناتهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من خدمات وزارة التنمية الاجتماعية في أقرب فرصة.

وأوضحت بأن النظام يسعى إلى تحسين ظروف الإيواء للنازحين واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تنظيم عملية توزيع المساعدات بشكل عادل، وضمان وصولها إلى المستحقين.

وبينت "التنمية الاجتماعية"، إلى أن هذه المنصة من خلال توفر بيانات دقيقة عن النازحين للجهات المختصة والجهات الإغاثية، مما يعزز جهود الإغاثة ويُسهل تقديم المساعدات اللازمة.

ولفتت الوزارة إلى ان النظام يستهدف النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العدوان، والمقيمون الذين يحتاجون إلى دعم لتحسين ظروفهم المعيشية.