الصحة: 23 شهيداً جديداً في قطاع غزة

استقبلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 23 شهيدا ارتقوا جرّاء العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد شهداء وجرحى العدوان، والذي تلقته "الرسالة نت" اليوم الأحد، إنه وصل مشافي غزة 23 شهداء (21 شهداء انتشال، 2 شهيد جديد) و23 إصابة بعد انتشال جثامينهم.

ونوهت "الصحة" في تقريرها إلى أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 48 ألفًا و388 شهيدًا، بالإضافة لـ 111 ألفًا و803 إصابة بجراح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.