الحكم المحلي تُعمم على البلديات تفعيل لجان الأحياء بغزة

دعت وزارة الحكم المحلي جميع الهيئات المحلية، إلى تفعيل دور لجان الأحياء وتعزيز العمل المشترك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في مجالات المياه، الصرف الصحي، إزالة الركام، والنظافة.

وأكدت الوزارة في تعميم رسمي صادر عنها يوم السبت، ضرورة التنسيق المباشر بين لجان الأحياء والبلديات لضمان تشغيل مضخات المياه (الغواطس) في المناطق المتضررة، والمساهمة في فتح الطرق المغلقة وإزالة الركام.

وشددت على أن الهيئات المحلية ستتولى تأمين الوقود اللازم لتنفيذ هذه العمليات الحيوية.

وأكدت أهمية تعزيز التعاون مع الجهات المختصة والمجتمع المحلي، من خلال تنظيم حملات نظافة وإزالة المخلفات وفق الأولويات التي تحددها لجان الأحياء.

وأشارت إلى أن هذا التعاون سيُسهم في تحسين مستوى الخدمات وضمان وصولها للمواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وبينت أن لجان الأحياء تُشكل ركيزة أساسية في هذه المرحلة الحرجة، وتلعب دورًا محوريًا في نقل احتياجات المواطنين للبلديات والمساعدة في تنفيذ خطط الطوارئ، ما يعزز من قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والتكيف مع التحديات الحالية.

ودعت البلديات إلى تقديم تقارير دورية حول التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الإجراءات، مؤكدةً التزامها التام بدعم جميع الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين وتحسين جودة الخدمات في ظل الظروف الراهنة.