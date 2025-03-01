المحررة أسماء شتات: من زنازين الاحتلال إلى فصول التعليم

في تلك الليلة الباردة، بعد منتصف الليل، كانت أسماء شتات نائمة وأطفالها الثلاثة على الأرض التي نزحت إليها مع زوجها في منطقة البركة بدير البلح. لم تكن تعلم أن هذه اللحظات قد تكون الأخيرة معهم قبل أن تخطفها قوة خاصة تابعة للاحتلال هي وزوجها من داخل الأرض.

فجأة، اخترقت أصوات الآليات العسكرية سكون الليل، لتضيء سماء المكان بقنابل الإنارة، ووسط صرخات الأطفال، كانت قوات الاحتلال تطوق المكان، موجهة أسلحتها في وجه أسرة لم يكن سلاحها سوى الأمل في حياة آمنة.

قبل أن تستوعب أسماء ما يحدث، كان جنود الاحتلال يقتحمون المكان، يقيدون يديها وزوجها، بينما كُبّلت أيادي أطفالها الثلاثة وألقي بهم على الأرض، ليبقوا هناك حتى طلوع الشمس وحدهم إلى أن جاء لهم الجيران في الصباح، أما أسماء، فاقتيدت إلى المعتقل دون أن يُسمح لها بتغطية شعرها أو تبديل ملابسها، في انتهاك متعمد لإنسانيتها.

رحلة أسماء مع المعاناة لم تبدأ داخل الزنزانة، بل منذ اللحظة الأولى للتحقيق معها. لم يكن المحقق بحاجة إلى الضغط الجسدي لإيذائها، فقد عرف جيدًا نقطة ضعفها: أطفالها. كانت تهديداته واضحة وقاسية: “من تريدين أن نقتل من أبنائك؟”. كيف يمكن لأم أن تختار بين صغارها؟ كان الاحتلال يدرك أن أسماء عانت لسنوات قبل أن تُرزق بأطفالها الثلاثة، فقد جاء طفلها الأول بعد ثماني سنوات من الزواج، والثاني بعد خمس سنوات، والثالث بعد خمس سنوات أخرى. كان كل واحد منهم قطعة من روحها، وحين حاولوا كسرها بهذه التهديدات، لم يجدوا سوى الصمت في عينيها، صمت امرأة قررت ألا تنهار.

في الزنازين، كانت أسماء تواجه عالماً آخر من العذاب. لم يكن الاحتلال بحاجة إلى القيود الحديدية، فكان البرد القارس سلاحًا آخر لتعذيبها. طوال ليالي الشتاء، تُركت الأسيرات في زنازينهن مع تشغيل أجهزة التبريد الباردة، دون أغطية كافية، ودون طعام يسد جوعهن.

حتى حقها في الدفاع عن نفسها انتُزع منها، فحين وقفت أمام القاضي تحاول الرد على الاتهامات الباطلة بأنها “تنتمي إلى تنظيم إرهابي”، كانت المجندة تقطع صوتها عن المحكمة، كأن الاحتلال يريد أن يصادر حتى كلماتها.

بعد أحد عشر شهرًا من الظلم، فتحت أبواب السجن أخيرًا، لكن أسماء لم تخرج كما دخلت. لم تكن مجرد لحظة حرية، بل لحظة ميلاد جديد، حين احتضنت أبناءها لأول مرة بعد كل هذه الأشهر. كان أصغرهم، الذي لم يتجاوز العامين، ينظر إليها كأنه يحاول التعرف إليها من جديد.

لكن الفرحة كانت منقوصة. زوجها لم يكن هناك، فما زال قابعًا خلف القضبان، لكنها رغم ذلك قررت بعد يومين فقط من الإفراج عنها، وبينما كان الجميع يتوقع أن تنشغل بأبنائها، عادت أسماء إلى مدرستها في دير البلح، لتقف أمام طالباتها، كأنها تقول للعالم: “الاحتلال قد يأخذ منا كل شيء، لكنه لن يأخذ إرادتنا. غزة لن تصبح أرضًا للجهل، ستبقى منارة للعلم والصمود”.

بين زنزانة باردة وقاعة صف مكتظة بالطالبات، تمتد قصة أسماء شتات كحكاية فلسطينية أخرى تُروى للأجيال.

لم يكن اعتقالها سوى محاولة فاشلة لكسر إرادتها، لكنها عادت أقوى، لتُعلم طالباتها ليس فقط العلوم، بل درسًا لا يُنسى في الصمود.

اليوم، تقف أسماء بينهن، تحمل قلمها كمن يحمل سلاحًا في معركة الوعي، لتؤكد أن غزة، رغم كل شيء، لا تُهزم.