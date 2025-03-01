رمضان يمر ثقيلًا على الأسرى في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)

يحل شهر رمضان المبارك في وقت يعاني فيه الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من جميع أشكال الانتهاكات الجسدية والنفسية والصحية.

وعادةً ما يكون لشهر رمضان طقوسٌ خاصة داخل الأسر، حيث تعمل الحركة الأسيرة على تنظيم جدول يومي لاستغلال الشهر الفضيل في العبادة، إلا أن الأمور أصبحت أسوأ بعد الحرب على غزة، حيث تعمدت إسرائيل زيادة انتهاك حقوق الأسرى.

ويعاني الأسرى، الذين يتعرضون لانتهاكات دون حسيبٍ أو رقيب، من فظائع تبدو واضحة عند خروجهم في صفقات التبادل، بينما تغض المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان نظرها عما يحدث من انتهاكات.

انتهاكات دون رقيب

أكد الأسير المحرر محمود المقيد أن الوضع داخل الأسر غاية في التعقيد، بسبب الانتهاكات المستمرة ضد الأسرى، من ضرب وتعذيب وشبح، علاوةً على التعذيب النفسي بأشكال متعددة.

وقال المقيد، الذي حررته المقاومة في الدفعة السابعة من صفقة "طوفان الأحرار":

"داخل الأسر، لا نعلم اليوم الذي نحن فيه، ولا نعلم الوقت، صباحًا كان أو مساءً. ننام في وقت يحدده لنا السجّان، ونستيقظ على الضرب والقمع في الوقت الذي يحدده لنا السجّان."

وفي حديثه عن شهر رمضان، أضاف المقيد:"نحن تقريبًا صائمون طوال الوقت، لا نأكل سوى لقيمات معدودة. دخلت الأسر ووزني 85 كيلوغرامًا، وخرجت منه بوزن 58 كيلوغرامًا."

وأشار إلى أن الأسرى يحاولون ترتيب أوضاعهم، لكن السجانين لا يسمحون لهم بفعل أي شيء، فالقمع مستمر، والتجويع طوال الوقت.

ودعا المقيد إلى ضرورة النظر في وضع الأسرى والانتهاكات التي تحدث بحقهم، مشددًا على أن الأوضاع مأساوية للغاية، ولا توجد أي قوانين داخل الأسر.

من جهته، أكد المختص في شؤون الأسرى، فؤاد الخفش، أن الأسرى يتعرضون لانتهاكات غير مسبوقة، ازدادت بعد السابع من أكتوبر، في ظل صمتٍ مطبق من جميع المؤسسات المعنية بحقوق الأسرى.

وقال الخفش، في حديث لـ"الرسالة نت":

"منذ نشأة الحركة الأسيرة، يحاول الأسرى تنظيم طقوس خاصة بهم وجدولًا منظمًا خلال الشهر الفضيل، رغم المحاولات المستمرة من إدارة السجون للتنغيص عليهم."

وأوضح أن الأسرى يعلنون جدولًا زمنيًا يتضمن العبادات، والأطعمة، والفقرات الدينية والترفيهية خلال شهر رمضان المبارك، في محاولةٍ منهم لاستغلاله بأفضل الطرق.

وأشار الخفش إلى أنه مع قدوم شهر رمضان المبارك، تبدأ رحلة الحنين لدى الأسرى لأهاليهم وذويهم، حيث يستذكرون عائلاتهم والأوقات التي قضوها معهم.

وبيّن أن رمضان هذا العام صعبٌ جدًا على الأسرى، الذين يعانون من انتهاكات غير مسبوقة، ويُحرمون من أداء الطقوس التي يخططون لها بسبب القمع المستمر.

انتهاكات جسدية ونفسية خطيرة

وفي سياق متصل، أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته البالغة إزاء الحالة الصحية الجسدية والنفسية المروعة التي ظهر بها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون المفرج عنهم في الدفعة السابعة من صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي، في بيان، إنّ آثار التعذيب بدت واضحة على الأجساد الهزيلة للأسرى والمعتقلين المفرج عنهم، مما يعكس حجم الجرائم الممنهجة والمعاملة اللاإنسانية التي تجاوزت كل الحدود الأخلاقية والقانونية، ويبرهن على استمرار إسرائيل في استخدام التعذيب سلاحًا لترهيب واضطهاد الأسرى والمعتقلين وكسر إرادتهم حتى اللحظات الأخيرة من احتجازهم.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أن توالي خروج الأسرى والمعتقلين من السجون الإسرائيلية في أوضاع صحية صعبة يدل على أن التعذيب الوحشي والإهمال الطبي المتعمد اللذين يتعرضون لهما بلغا مستويات صادمة، تتجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.

وشدّد على أن ما يجري في تلك السجون يفوق بكثير كل ما وثقته منظمات حقوق الإنسان حول فظائع السجون في العالم