بعد أن سرق الاحتلال فرحتها العام الماضي.. صلاة التراويح تعود في غزة

عادت أجواء صلاة التراويح لتزور سكان قطاع غزة بعد أن حُرموا منها العام الماضي بسبب عدوان الاحتلال الذي دمر غالبية مساجد القطاع على رؤوس روادها.

وصلى المواطنون في مصليات بجانب ركام المساجد المدمرة، في تحدٍ للاحتلال الذي حاول سلب كل مقومات الحياة منهم، ورغم أن العديد من المصليات افتقدت إلى الكثير من الأساسيات، إلا أن المواطنين أصروا على إعمارها بالدعاء والابتهال والصلاة.

يقول فارس ثابت: "رغم الغصة والفقد، إلا أن صلاة التراويح التي حُرمنا منها العام الماضي، تشعرنا بالراحة والطمأنينة."

ويضيف: "رغم الدمار الذي يمتد على طول البصر في شمال القطاع، إلا أن إصرار المواطنين على العودة للإقامة بجوار ركام منازلهم وإقامة المصليات لأداء شعائر التراويح، يعيد لنا الأمل بأن القادم سيكون عوضًا كبيرًا من الله."

وعلت أصوات الأذان من بين الأنقاض، وأشار الشاب محمد عاشور إلى أن فرحتهم هذا العام بإقامة الصلاة كبيرة، خاصة بعد أن حُرموا من أدائها العام الماضي وخشيتهم من امتداد الحرب.

وذكر عاشور أن المساجد والمصليات شهدت حشودًا من المواطنين الذين افتقدوا الشعائر العام الماضي، فخيمت عليهم الروحانيات، وابتهلوا بالدعاء أن يتم عليهم نعمة الأمن وأن يرحم شهدائنا الذين بقيت أماكنهم فارغة بين صفوف المصلين.

بدوره، قال منذر الغماري، مدير عام المديريات والمساجد في الأوقاف، إن لديهم مشروعًا بالتعاون مع المؤسسات الخيرية لإنشاء مصليات بديلة عن المساجد المدمرة تدميرًا كليًا، موضحًا أنهم اهتموا بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي لا يُرفع فيها الأذان.

وذكر أن الوزارة أقامت حتى اللحظة 400 مصلى في قطاع غزة، والعدد في ازدياد بشكل يومي لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار الغماري إلى أنهم وجهوا الموظفين الذين هدمت مساجدهم للعمل في تلك المصليات لتقديم الخدمة في رمضان للمصلين، وتنظيف المصليات، وفتحها، والاعتناء بها.

وبين أن الأوقاف تعاني من مشكلة عدم توفر مكبرات الصوت للمصليات بعد تدمير الأجهزة داخل المساجد، منوهًا إلى أن شهر رمضان سيختلف كليًا عن الأعوام السابقة بسبب ضعف الإمكانيات الفنية والمالية.

ووفقًا للغماري، فإن وزارته تحتاج بشكل طارئ إلى المياه داخل المصليات، وأجهزة الصوت، بالإضافة إلى دورات المياه الحديدية، والأخشاب والشوادر، وفرش للمصليات.

وأكد على حاجة المصليات للمولدات للإضاءة، خاصة لصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، قائلًا: "غالبية المساجد تعتمد حاليًا على كشافات الجوال والشموع، وهو أمر صعب مع دخول شهر رمضان وازدياد أعداد المصلين."

ويشار إلى أن إجمالي الخسائر والأضرار التي تعرض لها القطاع الديني والوقفي جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، بلغت أكثر من 500 مليون دولار.

ودمر الاحتلال خلال العدوان 1109 مساجد من أصل 1244 مسجدًا في قطاع غزة، بما نسبته 89 بالمئة، حيث بلغ عدد المساجد المدمرة كليًا 834، وتضرر 275 مسجدًا بأضرار جزئية بليغة مما جعلها غير صالحة للاستخدام، ما أثر بشكل مباشر على أداء الشعائر الدينية وإقامة الصلوات