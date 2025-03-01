حماس تدين جرائم الاحتلال في مخيم نور شمس وتحذر من العواقب

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانًا أدانت فيه بشدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، حيث قام جيش الاحتلال بهدم المنازل والبنايات وإجبار السكان على النزوح القسري تحت تهديد السلاح. ووصفت الحركة هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وجريمة حرب جديدة تُرتكب أمام أعين العالم.

وأكدت الحركة أن هذه الجرائم تأتي في إطار سياسة ممنهجة تسعى حكومة الاحتلال الفاشي إلى تطبيقها لتهجير الشعب الفلسطيني، خاصة من مخيمات شمال الضفة الغربية. وأشارت إلى تصريحات قادة الاحتلال التي تعكس نواياهم الإجرامية تجاه الشعب الفلسطيني.

ودعت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، مشددة على أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأكدت الحركة أن إرهاب الاحتلال ومحاولاته لكسر إرادة الشعب الفلسطيني لن تفلح، بل ستزيده إصرارًا على التمسك بأرضه ومواصلة مقاومته المشروعة لإفشال مخططات الاحتلال.