70 ألف مصلٍّ يؤدون التراويح في الأقصى وسط إجراءات قمعية فرضها الاحتلال

أدّى نحو 70 ألف مصلٍّ، مساء اليوم السبت، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في أجواء إيمانية مميزة مع أول أيام شهر رمضان المبارك، وفق ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وتزامنت هذه الأجواء مع تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها القمعية في مدينة القدس المحتلة، حيث أغلقت حاجز جبع شمال المدينة لمنع الأهالي من الوصول إلى المسجد الأقصى. كما فرضت مخالفات على المركبات في منطقة باب العامود، وعرقلت وصول سكان بلدة سلوان إلى المسجد عبر طريق باب المغاربة.

وقبيل حلول شهر رمضان، أعلنت شرطة الاحتلال سلسلة إجراءات أمنية مشددة في القدس المحتلة، تضمنت نشر أكثر من ألفي عنصر في أحياء المدينة ومحيطها، وتقييد أعداد المصلين في الأقصى، بحيث يُسمح بدخول بضعة آلاف فقط يوميًا.

كما تضمنت القيود منع الأسرى المحررين مؤخرًا من دخول المسجد، وتحديد أعمار المصلين القادمين من الضفة الغربية، بحيث يقتصر الدخول على الرجال فوق 55 عامًا والنساء فوق 50 عامًا.

وأثارت هذه الإجراءات غضبًا شعبيًا واسعًا، حيث اعتبرها المقدسيون محاولة لإضعاف الحضور في المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل، مؤكدين تمسكهم بحقهم في الوصول إلى المسجد والدفاع عنه في وجه محاولات الاحتلال المستمرة لتقويض هذا الحق