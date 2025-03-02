القوى الوطنية تدعو لمسيرات شعبية بالتزامن مع القمة العربية رفضًا لمشاريع التهجير

دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة إلى اعتبار يوم الثلاثاء، الرابع من مارس الجاري، يومًا للمسيرات والمظاهرات الشعبية، بالتزامن مع انعقاد القمة العربية في القاهرة. وتهدف هذه الفعاليات إلى مطالبة العرب بتحمل مسؤولياتهم في مواجهة مشاريع التهجير ومحاولات اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، والتأكيد على إفشال هذه المخططات بإرادة عربية موحدة.

وشددت القوى في بيان لها على أهمية حماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس. وأكد البيان أن أي محاولات للالتفاف على هذه الحقوق ستفشل، مثلما فشلت مشاريع سابقة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه ولن يسمح بتمرير أي مخططات تهدف إلى تصفيتها.

ودعت القوى إلى التجمع يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام مركز البيرة الثقافي، تزامنًا مع الاعتصام الأسبوعي للأسرى، قبل الانطلاق نحو مركز مدينتي رام الله والبيرة. وتهدف المسيرة إلى إيصال رسالة واضحة للقمة العربية مفادها أن الشعب الفلسطيني مستمر في مقاومته لكل محاولات فرض الأمر الواقع، ورفض مشاريع التهجير القسري والتطهير العرقي التي تستهدف وجوده وهويته.

كما أدان البيان ما وصفه بـ"حرب الإبادة" التي تشهدها مناطق شمال الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرًا من محاولات استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) كجزء من السعي لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وأشار إلى أن هذه الحرب تجري بدعم رسمي من الإدارة الأمريكية الحالية، التي توفر غطاءً سياسيًا وعسكريًا لهذه المخططات.

وطالبت القوى بتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي عبر تطبيق اتفاق "بكين"، مؤكدة أن التفاهم الداخلي والشراكة الوطنية يمثلان الطريق الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة. كما دعت إلى استنهاض طاقات الشعب الفلسطيني للتصدي للاعتداءات اليومية من قبل الاحتلال والمستوطنين، وإفشال جميع مخططات الحسم التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني.