وزارة التنمية الاجتماعية تعلن صرف الكشف الحادي عشر للمواد الغذائية بمحافظة خانيونس

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية – مديرية خانيونس، عن بدء صرف الكشف الحادي عشر من دورة التوزيع الأولى للمواد الغذائية في محافظة خانيونس، وذلك للمناطق التالية: حي الأمل، السطر الغربي، معن، والبلد.

وأوضحت الوزارة أن عدد الأسر المستفيدة من خدمات وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة في محافظة خانيونس بلغ 52 ألف أسرة، تم تسجيلها عبر الرابط الإلكتروني المخصص.

ودعت الوزارة المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني إلى الإسراع بتحديثها، لضمان استفادتهم من خدمات الوزارة المستقبلية.

يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم عبر الرابط التالي:



https://mosa.e-gaza.com/login

وأكدت الوزارة حرصها على تقديم الدعم اللازم للأسر المستحقة وتعزيز صمودها في ظل الظروف الاقتصادية الصعب