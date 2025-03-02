(إسرائيل) تمنع إدخال المساعدات إلى غزة.. ابتزازٌ رخيصٌ للغزيين



منعت (إسرائيل) دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة صباح الأحد، مع تصاعد التوتر بين المقاومة الفلسطينية و(إسرائيل) جراء تنصل الأخيرة من التزاماتها بصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعدم تنفيذ متطلبات المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوما وانتهت أمس.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه حركة حماس ضرورة استكمال المرحلة الثانية وفق ما هو متفق عليه، يراوغ رئيس وزراء (إسرائيل) بنيامين نتنياهو في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، ويطرح مقترحات وفق أهوائه.

وقال مكتب نتنياهو إنه اعتمد اقتراحًا قدّمه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، لوقفٍ مؤقتٍ لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، وذلك بعد ساعاتٍ من انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار المتفق عليه سابقًا.

استياء المواطنين

وأثار قرار (إسرائيل) بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قلقًا كبيرًا بين الغزيين، حيث سيؤدي هذا الإجراء إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خصوصًا مع دخول شهر رمضان، في وقتٍ يعتمد جميع سكان القطاع على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

المواطن مؤمن العيلة، من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، عبّر عن استيائه من قرار (إسرائيل) بوقف المساعدات، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى نقصان السلع في الأسواق وارتفاع أسعارها، ثم فقدانها لاحقًا.

وقال العيلة إن (إسرائيل) تمارس سياسة الابتزاز بحق المواطنين، إذ تفرض عليهم التجويع ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي تستهدف أكثر من مليوني فلسطيني.

وأكد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للضغط من أجل استئناف دخول المساعدات إلى غزة، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع وتخفيف معاناتهم.

وتساءل عن دور المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان في إلزام الاحتلال ببنود التهدئة المتفق عليها، في ظل صمت مطبق لما يحدث.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يحاول التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من خلال اعتماده مقترحاتٍ أميركية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق بترتيباتٍ مخالفةٍ لما تم التوقيع عليه.

وأوضحت الحركة، في بيانٍ لها، أن قرار نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُعدّ "ابتزازًا رخيصًا وجريمةَ حرب"، كما يمثل انقلابًا على الاتفاق.

ضبط الأسعار

وفي سياقٍ منفصل، أكدت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أنها تواصل جهودها المكثفة لضبط الأسواق، ومتابعة أي تجاوزاتٍ تتعلق برفع الأسعار بشكلٍ غير مبرر، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، إن الوزارات والجهات المختصة تعمل بشكلٍ مكثفٍ ومستمرٍ لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بهدف تحقيق الاستقرار وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح الثوابتة أن الجهات المختصة اتخذت سلسلةً من الإجراءات القانونية والإدارية بحق عشرات التجار المخالفين، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون مع أي استغلالٍ للظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى الإبلاغ عن أي حالة استغلالٍ أو رفعٍ غير مبررٍ للأسعار إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن الجهات المعنية مستمرةٌ في تنفيذ جولات تفتيشيةٍ يوميةٍ لمتابعة الأسواق وردع المخالفين