قانون تهويدي خطير يمهّد لإنشاء ما تُسمّى بـ«القدس الكبرى»

يواصل الاحتلال تنفيذ سياسات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في مدينة القدس المحتلة، من خلال إجراءات ممنهجة تسعى إلى تهويد المدينة وطمس هويتها الإسلامية.

وتتصاعد هذه المحاولات عبر مشاريع استيطانية ضخمة وقرارات تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأحياء والبلدات المقدسية، بما في ذلك مخططات تهدف إلى خلق ما يسمى بـ"القدس الكبرى"، والتي تسعى لضم المستوطنات المحيطة بالمدينة المحتلة وفرض واقع جديد يخدم مصالح الاحتلال.

مشروع قانون تهويدي!

من المقرر أن تصادق ما تُسمّى بـ"اللجنة الوزارية للتشريع" في حكومة الاحتلال اليوم الأحد، على مشروع قانون تهويدي لضم المستوطنات في محيط القدس المحتلة، بهدف إنشاء ما يُسمّى بـ"مدينة القدس الكبرى".

وسيشمل هذا الضم مستوطنات أُقيمت على أراضي الفلسطينيين، مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس، ضمن حدود مدينة القدس المحتلة.

وتقع المستوطنات المذكورة في مشروع القانون شمال وشرق وجنوب القدس، ضمن مناطق مصنفة على أنها ضمن الضفة الغربية، حيث يفسح المشروع التهويدي الطريق أمام مزيد من عمليات الضم بالضفة المحتلة، وإنشاء مستوطنات في بلدات محيط القدس.

كما وزّعت قوات الاحتلال إخطارات هدم على جميع منازل قرية النعمان شمال شرق القدس المحتلة، البالغ عددها 45 منزلًا، بالإضافة إلى مسجد القرية، بحجة البناء دون ترخيص.

تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي!

وأكد ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، أن "الاحتلال يعمل على تعزيز السيطرة الأمنية على المدينة المقدسة وتغيير واقعها الديموغرافي والجغرافي".

وأوضح الهدمي، في حديث لـ"الرسالة"، أن الاحتلال يسعى إلى ضم مستوطنات كبرى إلى مدينة القدس، لخلق واقع جديد يُضعف الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة.

وأضاف أن هذا القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة التهويد التي تنتهجها (إسرائيل)، ويهدف إلى فرض السيادة الكاملة على القدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأشار الهدمي إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وحرمان الفلسطينيين من أي حق سياسي أو ديموغرافي فيها، مما يستدعي موقفًا فلسطينيًا ودوليًا أكثر صلابة لمواجهة هذه المخططات التي تهدد مستقبل المدينة وهويتها التاريخية".

في المقابل، يقترح المشروع الذي يسعى الاحتلال إلى إقراره إخراج مناطق فلسطينية مثل مخيم شعفاط وعناتا وكفر عقب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف مواطن فلسطيني، من حدود بلدية القدس، في خطوة إضافية لفصل الفلسطينيين عن المدينة.

خطوة في مسار تهويد المدينة!

من جانبه، أكد الباحث المقدسي رضوان عمرو أن مصادقة الاحتلال على قانون يمهّد لإنشاء ما تُسمّى بـ"القدس الكبرى" تمثل خطوة خطيرة في مسار تهويد المدينة المقدسة.

وأوضح عمرو، في حديث لـ"الرسالة"، أن هذا المشروع يهدف إلى توسيع نفوذ الاحتلال عبر ضم مستوطنات ضخمة تحيط بالقدس المحتلة، بهدف فرض واقع ديموغرافي جديد يُضعف الوجود الفلسطيني في المدينة، ويعزز السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها.

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي ضمن مخطط طويل الأمد لسلطات الاحتلال يسعى إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتقليص أعداد المقدسيين من خلال سياسات التهجير القسري، وهدم المنازل، وسحب الهويات".

وفي السنوات السابقة، صادق الكنيست الإسرائيلي على عدة قوانين لتعزيز سيطرته على القدس وتوسيع حدودها، حيث أقرّ في 30 يوليو 1980 "قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل"، الذي أعلن القدس الموحدة بشطريها الشرقي والغربي

أما في عام 1993، فقد رسمت سلطات الاحتلال حدودًا لما يُسمّى بـ"القدس الكبرى"، لتشمل مساحة تبلغ 600 كيلومتر مربع، ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية، وبدأت في بناء أحياء استيطانية فيها وتعزيز البنية التحتية، ضمن مخطط يهدف إلى إنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمتها